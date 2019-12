Seoul heeft voortaan zijn eigen, kleine versie van het Fondation Louis Vuitton, het museum in het Parijse Bois de Boulogne dat in 2014 de deuren opende. Sterarchitect Frank Gehry vertrouwde op dezelfde vormentaal toen hij aan zijn tekentafel de nieuwe boetiek voor het Franse modehuis Louis Vuitton in de Zuid-Koreaanse hoofdstad op papier zette, tevens zijn eerste voltooide ontwerp in het Aziatische land. Gehry zegt daarnaast ook geïnspireerd te zijn door de architectuur van het achttiende-eeuwse Hwaseong-fort in Suwon, beschermd door Unesco, en bewegingen uit de traditionele dans Dongnae Hakchum. Het interieur van het gebouw werd overgelaten aan Peter Marino, die eerder ook al de Londense boetiek van het modehuis een opvallende make-over had gegeven.