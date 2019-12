Trump haalt uit naar Macron, noemt zijn uitspraken over Navo beledigend

De Amerikaanse president Donald Trump noemde de uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron over een ‘hersendode Navo’ dinsdag op een persconferentie ‘zeer beledigend en gevaarlijk’. Hij deed dat voor de start van een Navo-bijeenkomst in Londen.

De Franse president liet vorige maand in een interview met The Economist optekenen dat ‘we de hersendood van de Navo aan het meemaken zijn’. Macron klaagde daarmee over onder meer het gebrek aan coördinatie, wat volgens hem tot problemen binnen het bondgenootschap leidt. De Franse president pleitte verder voor een Europa met een ‘gespierde’ defensie.

Macron verwees in het interview onder meer naar het gedrag van de Verenigde Staten, die onder president Donald Trump een meer teruggetrokken houding aannemen tegenover de andere lidstaten van de Navo. ‘Er is geen enkele coördinatie van de strategische beslissingen van de VS met de Navo-partners’, zo zei hij daarover. Nadien heette het dat de uitspraken een ‘wake-upcall’ waren voor het bondgenootschap.

Trump is duidelijk nog steeds niet te spreken over die uithaal van zijn Franse collega. Hij sloeg terug door de hoge werkloosheidsgraad in Frankrijk, de slabakkende economie en de problemen met de gele hesjes te noemen. Hij haalde ook uit naar de nieuwe digitale taks in Frankrijk, die Amerikaanse bedrijven treft. 'Niemand heeft de Navo meer nodig dan Frankrijk', zei Trump. 'Ze staan er economisch niet goed voor.'

Lovend voor Erdogan

Trump herhaalde ook nog eens dat hij de verdeling van de financiële lasten bij de Navo ‘oneerlijk’ vindt. Eens te meer wees hij met een beschuldigende vinger naar Duitsland, dat een veel lager percentage van zijn defensiebegroting uitgeeft aan het bondgenootschap. 'Het is niet correct dat van ons misbruik wordt gemaakt binnen de Navo, net zoals misbruik van ons wordt gemaakt op het vlak van handel', zei Trump. 'We kunnen dat niet laten gebeuren.'

Positieve klanken waren er wél over de relaties met Turkije en president Recep Tayyip Erdogan. ‘Ik hou van Turkije en ik kan het goed vinden met de president’, zei Trump, die Erdogan bedankte voor de toelating om door het Turkse luchtruim te vliegen bij de aanval op IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi.