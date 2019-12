Poging ontvoering in Ronse: man legt bekentenissen af

De man met de blonde pruik die in het Oost-Vlaamse Ronse twee jongens probeerde te ontvoeren, is opgepakt. De Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen bevestigt de arrestatie aan 'Belga'. Het gaat om een man met een mentale beperking.

Op donderdag 7 en 21 november werden in Ronse twee tienerjongens lastiggevallen door een onbekende man. In beide gevallen greep de dader de jongens vast en trok hij hen enkele meters mee, maar de slachtoffers konden ontkomen. Bij de twee feiten droeg de dader een pruik met lange, loshangende blonde of witte haren en een zonnebril.

De federale politie had vorige week een opsporingsbericht verspreid op vraag van de afdeling Oudenaarde van het parket Oost-Vlaanderen. Er kwamen verschillende tips binnen maar de verdachte werd maandagavond opgemerkt in Ronse. ‘Een alerte burger in Ronse merkte rond 17.00 uur een man op die een witte pruik droeg. Hij verwittigde onmiddellijk de politie. De lokale politie van Ronse kon de verdachte naderhand snel vatten’, zegt het parket.

De man legde bekentenissen af. ‘Over de inhoud van het verhoor kunnen we geen details geven, maar het gaat om die persoon die gezocht werd. Het is nog niet duidelijk wat de intenties van de man waren en dat wordt verder onderzocht. Volgens de eerste vaststellingen heeft de verdachte een mentale beperking’, zegt persmagistraat Annelies Verstraete. Het gaat om een 32-jarige man uit Ronse.

Het parket Oost-Vlaanderen zal de verdachte dinsdag voorleiden voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van twee pogingen tot ontvoering van een minderjarige.