Finse premier dient ontslag regering in

De Finse premier Antti Rinne heeft dinsdag het ontslag van zijn regering ingediend bij president Sauli Niinisto, na amper zes maanden aan de macht. Het ontslag komt er nadat een van de vijf partijen van Rinnes coalitie, de Centrumpartij, haar steun aan de regeringsleider had opgezegd.

Rinnes partij SDP zal nu een nieuwe kandidaat-premier moeten aanstellen die een regering zal moeten vormen.

De regeringscrisis draait rond een sociaal conflict bij postbedrijf Posti Group Oyj, in handen van de Finse overheid. Parlementsleden waren kwaad omdat Rinne het parlement zou misleid hebben over zijn rol in de onderhandelingen rond dat conflict. De traditie in Finland is dat de politiek niet tussenkomt in zulke onderhandelingen.

De bevoegde minister, de sociaaldemocrate Sirpa Paatero, moest vorige week al opstappen. In de nacht van maandag op dinsdag waren er nog gesprekken van de laatste kans, maar daar zegden de parlementsleden van de Centrumpartij hun vertrouwen in Rinne op. De premier kan nog wel rekenen op de volledige steun van zijn sociaaldemocratische partij.

Huidige coalitie gaat door

Wel wil de Centrumpartij de huidige coalitie niet opbreken. Zowel Rinnes sociaaldemocraten als de Centrumpartij liggen namelijk achter op de nationalistische Finse Partij, de vroegere Ware Finnen. Ruim een op de vijf Finse kiezers zou nu stemmen voor die laatste partij.

Finland is nog tot eind dit jaar EU-voorzitter.