Belgische spits moet weg bij Nederlandse rode lantaarn: Dylan Seys (ex-Club Brugge) uit de gratie gevallen bij RKC Waalwijk

RKC Waalwijk, de rode lantaarn in de Nederlandse Eredivisie, heeft het contract van Dylan Seys ontbonden. De West-Vlaamse aanvaller krijgt zo de ruimte om een nieuwe club te zoeken. Seys kon dit seizoen niet rekenen op speeltijd bij RKC. Hij werd al vroeg in het seizoen door trainer Fred Grim teruggezet naar de beloften.

De 23-jarige Seys, die eerder voor Club Brugge en FC Twente speelde, was vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, wel belangrijk voor RKC. Met dertien doelpunten en negen assists had Seys een aanzienlijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie.

Na de zomer raakt de vleugelaanvaller echter uit beeld. Seys mocht aan het begin van het seizoen nog drie keer invallen, maar Grim besloot hem terug te zetten naar de beloften omdat hij moeite had met zijn reserverol.

Meerdere keren in opspraak

Ook raakte Seys meerdere keren in opspraak. Zo kampte hij met overgewicht en plaatste hij een filmpje op Instagram, waarop te zien was dat hij tijdens de thuiswedstrijd van RKC tegen Ajax uit volle borst meezong met nummers van de Amsterdamse fans. De video werd snel verwijderd, maar het kwaad was geschied voor de geboren Kortrijkzaan.

Volgens Nederlandse bronnen kreeg de spits vorige week al toestemming om te gaan testen bij “een niet nader genoemde club in Israël”.