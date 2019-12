Bottega Veneta, Adut Akech en Rihanna vielen maandagavond in de prijzen op de British Fashion Awards, en ook Naomi Campbell, Sarah Burton en Giorgio Armani werden in de bloemetjes gezet. En wanneer de modewereld verzamelt op de rode loper, weet je dat het moeilijk wordt om titel van bestgeklede ster te kunnen claimen. Cate Blanchett, Naomi Watts en Julia Roberts komen wat ons betreft zeker in de aanmerking voor die titel.