Wereldberoemde internetkat Lil Bub overleden

Lil Bub, een van de beroemdste internetkatten, is op 1 december overleden. Dat heeft haar baasje op Instagram aangekondigd. Ze werd acht jaar.

Het Amerikaanse beestje veroverde harten met haar ongewone uiterlijk. Ze werd geboren met een aantal afwijkingen, waaronder dwerggroei. Omdat ze geen tanden en een onderontwikkelde kaak had, hing haar tong altijd uit haar bek. Uiteindelijk werd een botinfectie Lil Bub fataal.

Het beestje kwam uit een nest dat in een schuur gevonden werd. Eigenaar Mike Bridavsky adopteerde haar. Al snel groeide ze uit tot een internetfenomeen. Op Instagram had de kat zo’n 2,5 miljoen volgers.

Dankzij haar populariteit bracht Lil Bub ook geld op. Bridavsky zegt in het overlijdensbericht op Instagram dat Lil Bub ruim 600.000 euro heeft opgehaald voor dierenwelzijn. ‘Ze heeft een enorm verschil gemaakt in het dierenwelzijn, en in de levens van miljoenen mensen wereldwijd’.

Tienduizenden mensen hebben al op het overlijden gereageerd.

Eerder dit jaar is ook die andere internethit Grumpy Cat overleden. Haar succes had ze te danken aan haar ‘boze gelaatsuitdrukking’. Lil Bub ontmoette Grumpy Cat in 2013.