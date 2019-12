De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is onderweg naar de internationale klimaatconferentie in Madrid, Spanje. Dinsdag komt ze aan met de catamaran waarmee ze de Atlantische Oceaan overstak, in Lissabon in Portugal, om daarna de trein te nemen naar de Spaanse hoofdstad. Pas woensdag zal ze kunnen deelnemen aan de debatten.

De klimaattop zou normaal in Chili doorgaan maar door protesten in dat land wordt ze nu gehouden in Madrid vanaf 2 december. Thunberg vertrok drie weken geleden met de Australische Youtubers Riley Whitelum en Elayna Carausu en de Engelse schipper Nikki Henderson. Zij documenteren hun reis rond de wereld om aandacht te vestigen op het belang van de oceaan.