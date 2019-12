Opnieuw Belg aan hoofd Brussels Airlines

De financieel directeur van Brussels Airlines, Dieter Vranckx, zal Christina Foerster opvolgen als ceo van de luchtvaartmaatschappij. Dat vernam De Standaard binnen het bedrijf. Verwacht wordt dat de Raad van Bestuur Vranckx eind deze week zal benoemen als topman.

Vranckx, een Belg die aan de Brusselse Solvay Business School studeerde, heeft een lange staat van dienst binnen de Lufthansa-groep. Hij was vooral binnen de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss actief. Hij kwam gelijktijdig met Christina Foerster, de vertrekkende ceo, naar Brussels Airlines in mei 2008. Hij werd er als financieel directeur de nummer twee van de maatschappij.

Voor de opvolging van Brussels Airlines zoekt het bedrijf intern, omdat er stabiliteit nodig is. De maatschappij gaat door een bewogen periode, met het transformatieplan ‘Reboot’ dat de winstgevendheid moet opkrikken. Dat leidt tot frictie met de vakbonden.

Brussels Airlines wil de opvolger van Foerster daarom zo snel mogelijk in het zadel hijsen. Vranckx zelf zou pas vandaag op de hoogte worden gebracht over zijn aanstaande promotie.

Foerster zelf verlaat Brussels Airlines omdat ze krijgt een directiefunctie bij moedergroep Lufthansa. Daar wordt ze verantwoordelijk voor 'customer & corporate responsibility'. Ze zal in die rol onder meer verantwoordelijk zijn voor productmanagement, marketing en het getrouwheidsprogramma 'Miles & More'. Ze zal ook de thema's milieu, klimaat en samenleving vertegenwoordigen in het directiecomité.

Voor Etienne Davignon , voorzitter van Brussels Airlines, komt het vertrek van Foerster ‘niet als een verrassing’, zegt hij aan De Standaard.

Moederbedrijf Lufthansa is zelf bezig met een reorganisatie van zijn management. Foerster heeft volgens hem een goede indruk gemaakt bij Brussels Airlines, waardoor ze nu wordt gepromoveerd. Volgens Davignon speelde het ook mee dat Lufthansa op zoek was naar meer vrouwen in dat orgaan. ‘Het is een duidelijke promotie’, zegt Davignon. ‘Ze was helemaal nog niet van plan om te vertrekken bij Brussels Airlines, maar als zo’n kans voorbij komt dan moet je die grijpen.’

Door haar vroegtijdig vertrek zal Foerster maar iets meer dan anderhalf jaar ceo geweest zijn van Brussels Airlines.