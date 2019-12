Vlaams minister Zuhal Demir gaat ‘planepoolen’ naar Madrid: ‘Een kwinkslag’

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) gaat ‘planepoolen’ naar de klimaatconferentie in Madrid. Wat juist?

In tegenstelling tot haar Waalse collega’s die de trein nemen, zei minister Demir in het Radio 1-programma De Ochtend dat ze aan ‘planepoolen’ zal doen.

‘Dat houdt in dat we met zo veel mogelijk mensen in een lijnvliegtuig zitten opdat het niet moet vertrekken met lege plaatsen’, legde ze uit. ‘Op die manier houden we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk.’

Ook op Twitter herhaalde de minister haar plan. Demir zal vergezeld worden door haar woordvoerder en twee experten inzake klimaat en energie.

Kritiek

Zoals bekend zijn vliegreizen bijzonder slecht voor onze individuele ecologische voetafdruk. Bij carpoolen haal je auto’s uit het verkeer. Bij ‘planepoolen’ met een lijnvlucht zoals de minister doet, vermindert het aantal vluchten niet.

De minister krijgt op sociale media kritiek op de uitspraak, waaronder het verwijt dat ze aan 'greenwashing' doet. Ze probeert de vlucht groener voor te stellen dan ze in werkelijkheid is. ‘Zeg niet “ik neem het viegtuig”, zeg “ik ga planepoolen”’, stelt SP.A-parlementslid Joris Vandenbroucke.

‘Een klimaatminister die denkt dat “planepoolen” dé oplossing is..’, schrijft klimaatactiviste Kyra Gantois. ‘Mevrouw Demir, uw collega’s gaan wel met de trein, was dat niet goed genoeg voor u? Als u als klimaatminister al geen voorbeeld kan geven dan gaan we de doelstellingen inderdaad niet halen.’

Anderen tonen dan weer begrip dat de minister het vliegtuig neemt en vinden het onrealistisch dat mensen met een volle agenda de trein naar Madrid nemen.

‘Het was een antwoord met een kwinkslag’, reageert de woordvoerder van minister Demir. ‘De minister vliegt met een lijnvlucht die volgens onze informatie vol zit.’

Daar zit geen bewuste strategie achter. Luchtvaartmaatschappijen proberen hun vluchten altijd vol te krijgen, en de minister ging volgens de woordvoerder van die logica uit. Als reactie op de kritiek laat de minister op Twitter weten dat ze wel aan CO2-compensatie zal doen.

Bovendien is het niet helemaal onzinnig. De lage bezetting van lijnvluchten op overvolle routes (oa naar Spanje) baart ceo's van luchtvaartmaatschappijen wel deglijk zorgen. Maar niet alleen om klimaatredenen allicht.

Verhofstadt

Het is overigens niet de eerste keer dat het woord ‘planepoolen’ opduikt. In 2007 schreef de Nederlandse EU-correspondent Han Dirk Hekking op een blog dat de toenmalige Nederlandse premier Jan Peter Balkenende in Brussel zijn collega’s Guy Verhofstadt en Jean-Claude Juncker in Brussel ging oppikken om in Lissabon een verdrag te tekenen. Een dag later keerden ze terug voor een top in Brussel. Toen ging het om een regeringsvliegtuig.