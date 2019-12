Treinramp Buizingen: ‘Zwaarste fouten liggen bij NMBS en Infrabel’

Volgens de politierechtbank reed de treinbestuurder bij de treinramp van Buizingen door een rood signaal, maar liggen de zwaarste fouten bij NMBS en Infrabel. NMBS en Infrabel krijgen een boete van 550.000 euro.

De politierechtbank is van oordeel dat de treinbestuurder door een rood signaal reed door een onoplettendheid, maar het kwam aan de NMBS en Infrabel toe om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om in een dergelijk scenario een ongeval te vermijden en dat hebben ze niet of onvoldoende gedaan. De treinbestuurder krijgt geen straf. De NMBS krijgt een effectieve boete van 550.000 euro, Infrabel een boete van 550.000 euro, waarvan de helft met uitstel.

‘De treinbestuurder is de laatste schakel in de veiligheidsketen, hij mag nooit de enige garantie op veiligheid zijn’, klonk het in het vonnis.

Het parket vordere aanvankelijk ook een straf tegen de bestuurder, maar liet die vraag in de laatste rechte lijn van het proces vallen.

Noodremsysteem

Op maandag 15 februari 2010 botste de stoptrein van Leuven naar Halle, in volle ochtendspits, in Buizingen op de IC-trein Quiévrain-Luik die uit de tegenovergestelde richting kwam. Het ongeluk eiste het leven van 19 mensen. 310 mensen raakten gewond, onder wie elf zwaargewonden. Meer dan 600 slachtoffers en nabestaanden hebben zich nadien bij het gerecht gemeld.

Uit het gerechtelijk onderzoek is toen gebleken dat een van de twee treinbestuurders een stoplicht had genegeerd. Minder duidelijk is of dat stoplicht naar behoren werkt. Alle treinen op het Belgische spoorwegnet zijn na de ramp in Buizingen uitgerust met een automatisch noodremsysteem. Wanneer een treinbestuurder een rood sein negeert, maakt het TBL1+-systeem dat de trein automatisch tot stilstand wordt gebracht.