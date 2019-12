Geen Michelinster, en toch een van de beste restaurants ter wereld

Ook zonder Michelinster kan je verkozen worden tot beste restaurant ter wereld, zo bewijst het Japanse restaurant Sugalabo. In de top-100 van het Franse La Liste staan ook twee Belgische restaurants.

Het Franse La Liste maakt jaarlijks een rangschikking van de duizend beste restaurants wereldwijd aan de hand van beoordelingen van verschillende restaurantgidsen en beoordelingen van klanten en journalisten.

De bovenste plek op de lijst wordt dit jaar uitzonderlijk ingenomen door vier restaurants: Sugalabo in Tokio, Guy Savoy in Parijs, Le Bernardin in New York en Ryugin in Tokio behaalden alle vier een score van 99,5/100.

Opvallend is dat Sugalabo van chef Yosuke Suga niet eens in de Michelingids staat, terwijl de drie andere toprestaurants driesterrenchefs hebben.

De 43-jarige Suga is geen nieuwkomer: hij was zeventien jaar lang de rechterhand was van wijlen Joel Robuchon, de Franse chef die een recordaantal sterren verzamelde, voor hij in 2015 zijn eigen zaak opende. Een klein restaurant met slechts twintig zitplaatsen, waar hij de Franse eetcultuur en de Japanse keuken probeert te verzoenen.

Suga zelf benadrukt dat hij nog niet op het toppunt van zijn kunnen is; hij wil zijn keuken ‘nog verder brengen’ dan ze vandaag staat. In februari opent hij een tweede restaurant in Osaka, in de nieuwe boetiek van het Franse modehuis Louis Vuitton. De dagelijkse leiding zal hij uit handen geven aan Ryo Nagashama.

Dat ook Ryugin, het restaurant van Seiji Yamamoto, een topscore behaalde, is nog een teken dat de Aziatische keuken aan een steile opmars bezig is, aldus de organisatie van La Liste. Naast Frankrijk (évidemment) zijn Japan en China de landen met meeste restaurants in de lijst. België staat op de dertiende plek.

In de top-100 staan twee Belgische zaken: Hof Van Cleve in Kruishoutem op de 68ste plaats en Pastorale in Reet op plaats 93. ’t Zilte (114), Sea Grill (128), Comme Chez Soi (129), L’Eau Vive (130), Bon-Bon (160) en De Jonkman (161) vallen binnen de top-200. Bekijk hier de volledige lijst.