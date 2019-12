Een ‘concert’ zouden we wat FKA Twigs in het Koninklijk Circus ten berde bracht niet meteen noemen. Een ‘museumwaardige performance’ wel. ‘Indrukwekkend’ des te meer.

‘A woman’s work/ a woman’s time to embrace, she must put herself first’ liet FKA Twigs vanop een tape door de zaal schallen, net voor ze de bühne betrad. Dat lijkt ook wat ...