Knal in Wommelgem door handgranaat: DOVO en politie ter plaatse

Aan de Melkerijstraat in Wommelgem zijn de ontmijningsdienst DOVO en de politie ter plaatse nadat daar een luide knal gehoord is. Volgens de politie gaat het weer om een granaat die naar een woning is gegooid.

Commissaris Johan Wonnink, woordvoerder politiezone Minos: ‘Er is inderdaad een ontploffing geweest. DOVO is ter plaatse en de eerste vaststellingen wijzen op een explosie van een handgranaat. De federale gerechtelijke politie doet het onderzoek.’

Volgens Radio 2 zou het tuig zijn afgegaan aan een gebouw met 5 appartementen. Er wordt nu nagegaan of er nog ontploffingsgevaar is en er wordt ook naar sporen van de daders gezocht.

Granaataanvallen in het Antwerpse zijn vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Na een rustige zomer betekende de start van het nieuwe schooljaar in Antwerpen ook een een nieuwe reeks granaatexplosies. Vorige week was een driest hoogtepunt: Op twee plaatsen ontploften granaten, en een gevel van een huis werd doorzeefd door kogels. Het is evenwel nog onduidelijk of de verschillende zaken aan elkaar gelinkt zijn.