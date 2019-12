‘Ook Vlaanderen wil enkel elektrische bedrijfswagens’

Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) dringt er bij haar federale collega Marghem (MR) op aan snel werk te maken van een omschakeling naar elektrische bedrijfswagens. Dat meldt De Tijd.

De informatienota van federaal informateur Paul Magnette (PS) was duidelijk: zijn bedoeling is alleen nog elektrische leasewagens fiscaal te stimuleren. Ook de Vlaamse regering daarop wil dat, zo blijkt.

‘De vloot van bedrijfswagens moet zo snel mogelijk vergroenen en emissievrij gemaakt worden’, zegt Demir in De Tijd. Dat moet het klimaatdoel - 35 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030 - binnen bereik brengen. Voor Demir mag niet geraakt worden aan bestaande contracten. ‘En er moet voldoende aanbod aan elektrische modellen zijn, zodat werknemers de auto als gezinswagen kunnen gebruiken.’

Ze wil dat de Vlaamse regering dan in overleg met de autosector extra inspanningen doet bij het uitbouwen van het laadpalennetwerk in Vlaanderen.

Opvallend: onlangs besliste de Vlaamse regering de premie voor wie een elektrische wagen koopt, af te schaffen.

De premie werd in 2016 ingevoerd om de aankoop van milieuvriendelijke auto’s – 100 procent elektrische wagens of auto’s met een waterstofmotor - te stimuleren. Maar volgens minister Demir, was de premie geen succes. Vorig jaar werden er slechts 415 aan­gevraagd. Een enveloppe van meer dan 6 miljoen euro subsidies bleef ongebruikt.

Het kabinet-Demir benadrukte toen dat ‘driekwart van de elektrische auto’s door bedrijven wordt ­gekocht’, en dat die bedrijven ­onverminderd ‘kunnen genieten van een fiscale aftrek op de aankoopkosten’.