Matteo Salvini komt, kijkt en overwint (in tien minuten)

Matteo Salvini, het Lega Nord-boegbeeld, heeft op vraag van de Europese ID-fractie, waartoe ook het Vlaamse Belang behoort, een speech gegeven in de Antwerpse Handelsbeurs.

‘Van uw Italiaanse vrienden moet je het hebben.’ Er klonk best wat gezucht bij enkele Vlaams Belang-toppers. Enkele weken geleden groeide het idee om Matteo Salvini naar Antwerpen te halen. Maar de Lega Nord-voorzitter bleek zeer weerbarstig. Afspraken moesten voortdurend worden herbekeken, de aangekondigde persconferentie werd uiteindelijk geschrapt. Er kwam haast stoom uit de oren van de gastheren.

Maar zijn verschijning deed elke ergernis smelten als een gletsjer door de klimaatopwarming. De Italiaan, ingevlogen met een privévliegtuig naar de luchthaven van Deurne, sprak nauwelijks een dikke tien minuten. Na de inleiding van Europarlementslid Gerolf Annemans – ‘caro Matteo, carissimi Matteo’ – kon slechts een open doekje volgen. Salvini speelde zonder gene in op het identiteitsgevoel. ‘De enigen die van Europa houden, zijn de mensen dier hier aanwezig zijn.’ De klaargelegde Vlaamse Leeuwenvlaggen gingen spontaan de lucht in.

De voorman van de extreemrechtse Lega Nord landde met vertraging omdat er een zoveelste politieke cisis in zijn land dreigde. Zijn laatste woorden waren niet gespeend van enige meligheid. ‘God heeft me gezegend met twee schitterende kinderen.’ Zij zagen hun vader vooral op televisie, zo bekende hij. Maar ‘papa’ werkte aan hun toekomst. Hij zou ervoor zorgen dat de oudste dochter zich in de toekomst kon kleden zoals ze zelf wilde. ‘Zonder dat iemand zich het recht kan toe-eigenen om haar te beledigen.’

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken sloot de manifestatie af waarbij hij resoluut putte uit het arsenaal van asielonvriendelijke stellingen. De verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang zorgde voor een schitterende maar dure locatie –de pas gerenoveerde Antwerpse handelsbeurs – en gratis drankjes voor de duizend aanwezigen. De Europese fractie Identiteit en Democratie legde voor deze ‘receptie’ de nodige centen op tafel.