Messi ontvangt zijn zesde Gouden Bal

In Parijs is de winnaar van de Gouden Bal bekendgemaakt. De prestigieuze trofee voor de beste voetballer van de planeet wordt jaarlijks uitgereikt door het magazine France Football en de stemmen van nationale bondscoaches en 180 journalisten. Messi won voor Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo en is hierdoor alleen recordhouder.

De Argentijn wint voor de zesde keer de gerenommeerde trofee. Hij steekt hiermee zijn grote rivaal Cristiano Ronaldo voorbij. De Portugees heeft vijf Gouden Ballen in zijn trofeeënkast staan. Messi won eerder dit jaar ook al de verkiezing van FIFA Wereldvoetballer van het Jaar.

De 32-jarige aanvaller werd afgelopen seizoen opnieuw topscorer in La Liga met 36 doelpunten. Het leverde FC Barcelona een 26e landstitel op.

Hij kreeg de trofee uit handen van Luka Modric, de winnaar van vorig jaar. De Kroaat dirigeerde zijn team toen naar de finale van het WK en won de Champions League met Real Madrid.

Andere winnaars

Eerder op de avond mocht Megan Rapinoe de Gouden Bal bij de vrouwen in ontvangst nemen in het Théùtre du Chùtelet. De Amerikaanse was één van de grote sterren tijdens het afgelopen WK, dat gewonnen werd door de VS. De 34-jarige Rapinoe werd er topscoorder én speelster van het toernooi.

Megan Rapinoe Foto: EPA-EFE

Met de Trofee Kopa werd opnieuw de beste jongere (U21) in de bloemetjes gezet. Matthijs de Ligt nam de trofee mee naar huis. De Nederlander maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Juventus. Kylian Mbappé (PSG) kreeg de prijs vorig jaar.

Alisson Becker won tenslotte de prijs voor Doelman van het Jaar. De Braziliaan van Liverpool kreeg voor de Trofee Yashin meer stemmen achter zijn naam dan Marc-André Ter Stegen en Ederson.

Alisson Becker Foto: EPA-EFE

De volledige uitslag:

1 Lionel Messi (FC Barcelona)

2 Vrigil van Dijk (Liverpool)

3 Cristiano Ronaldo (Juventus)

4 Sadio Mané (Liverpool)

5 Mohamed Salah (Liverpool)

6 Kylian Mbappé (PSG)

7 Alisson Becker (Liverpool)

8 Robert Lewandowski (Bayern MĂŒnchen)

9 Bernardo Silva (Manchester City)

10 Riyad Mahrez (Manchester City)

11 Frenkie de Jong (FC Barcelona)

12 Raheem Sterling (Manchester City)

13 Eden Hazard (Real Madrid)

14 Kevin De Bruyne (Manchester City)

15 Matthijs de Ligt (Juventus)

16 Sergio AgĂŒero (Manchester City)

17 Roberto Firmino (Liverpool)

18 Antoine Griezmann (FC Barcelona)

19 Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

20 Dusan Tadic (Ajax), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

22 Heung-Min Son (Tottenham)

23 Hugo Lloris (Tottenham)

24 Kalidou Koulibaly (Napoli), Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona)

26 Karim Benzema (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

28 Joao Felix (Atletico Madrid), Marquinhos (PSG), Donny van de Beek (Ajax)