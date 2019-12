Actrice stuurt kat naar ‘De afspraak’ omdat ze niet naast burgemeester van Aalst wil zitten

Op het allerlaatste moment hebben de actrices Halina Reijn en Carice Van Houten hun kat gestuurd naar De Afspraak op Canvas.

Actrice en regisseuse Halina Reijn en Carice Van Houten, bekend uit onder meer Game of thrones, zouden maandagavond in De Afspraak praten over de film Instinct, het regiedebuut van Reijn waarin Van Houten de hoofdrol heeft. De twee zegden echter op het laatste moment af.

De reden? Halina Reijn is getrouwd met een joodse man en wenste niet naast Christoph D’Haese (N-VA), de burgemeester van Aalst te zitten. Dat kondigde presentatrice Phara de Aguirre aan op Twitter.

Geen Halina Reijn en Carice Van Houten zoals eerder aangekondigd. Reijn is gehuwd met een joodse man en wil niet aan tafel zitten met de burgemeester van Aalst. https://t.co/p94Kn6bLdy — Phara de Aguirre (VRT) (@PharaVrt) December 2, 2019

D’Haese kwam er de beslissing van zijn stad toelichten om de erkenning van Unesco-werelderfgoed op te zeggen. Unesco had aanstoot genomen aan een praalwagen van Aalst Carnaval, waarin de carnavalisten uitgedost waren als karikaturen van orthodoxe joden, hakenneuzen en zakken geld incluis.

‘Wij hebben het een beetje gehad met de absoluut verkeerde stigmatisering van verschillende joodse verenigingen alsof Aalst racistisch of antisemitisch zou zijn. Dat zijn we niet’, had D’Haese laten optekenen. ‘Carnaval werkt net heel verbindend.’

Daar is Reijn dus niet mee akkoord. De Nederlandse heeft sinds drie jaar een relatie met voetbalanalist Daniël de Ridder. Gisteren vertelde hij in een interview met NRC over zijn joodse afkomst en racisme.