Vermeend slachtoffer prins Andrew vraagt Brits publiek om haar te steunen

Een Amerikaanse vrouw beschuldigt de Britse prins Andrew van mede­plichtigheid aan ‘seks­handel’. ‘Ik roep het Britse volk op om me bij te staan. Slechts een van ons vertelt de waarheid.’

Al in 2015 deed de Amerikaanse Virginia Roberts Giuffre (35), één van de slachtoffers van miljonair en seksueel delinquent Jeffrey Epstein, haar verhaal in een Amerikaanse rechtbank. Dat is kort en krachtig samen te vatten: ze werd gedwongen om seks te hebben met de Britse prins Andrew (59) toen ze 17 jaar was.

Maandagavond deed Giuffre haar verhaal voor het eerst voor het Britse publiek, in een lang interview voor het BBC-programma Panorama. Daarin bracht ze een pijnlijk gedetailleerd relaas over haar ontmoeting met de Britse royal in 2001. Ze ontmoetten elkaar volgens Giuffre in de Londense club Tramp via tussenkomst van Epstein en zijn kompaan Ghislaine Maxwell.

Verschrikkelijke danser

Giuffre zei onder andere dat een zwaar zwetende Andrew haar deed walgen en dat de prins een ‘verschrikkelijk slechte danser was’. ‘Maar ik wist dat ik hem blij moest houden omdat Ghislaine en Jeffrey dat van me verwachtten.’

Ze kreeg wodka voorgeschoteld en had seks met Andrew op het toilet van de club en later in een villa. Op een foto in een onbekende locatie is een dan piepjonge Giuffre te zien met de arm van prins Andrew om haar middel, en een lachende Ghislaine Maxwell op de achtergrond.

Andrew ontkende de beschuldigingen maandag opnieuw nadrukkelijk. Eerder trok hij verschillende details uit Giuffres getuigenis in twijfel. Volgens Andrew is de foto waarop hij Virginia omarmt ‘vervalst’ en was hij op die bewuste avond pizza gaan eten met zijn dochter. Naar eigen zeggen kon Andrew in die periode ook niet zweten omwille van een medische aandoening - een uitleg die enkele dermatologen in twijfel trokken.

Giuffre zelf noemde die verklaringen ‘bullshit’. ‘Zijn entourage zal belachelijke excuses blijven verzinnen. Maar hij weet wat er gebeurd is, en ik weet wat er gebeurd is. Er is maar één van ons die de waarheid vertelt en dat ben ik.’

Volgens Giuffre was ze 16 jaar en werkte ze als ‘handdoekenmeisje’ in een spa toen Maxwell haar in contact bracht met Epstein. Maxwell beloofde haar een goede job als masseuse en een kans om de wereld rond te reizen. Epstein zou Giuffre zelf misbruikt hebben en doorgegeven aan meerdere rijke vrienden. Giuffre zelf spreekt over ‘mensenhandel’ en ‘seksslavernij’. Ze hoopt Maxwell nog aan te klagen maar die is spoorloos verdwenen.

Mogelijk is dat één van de redenen waarom Giuffre in het BBC-interview het Britse publiek nadrukkelijk opriep om haar te steunen. ‘Ik vraag mensen in het Verenigd Koninkrijk om dit niet te pikken als iets aanvaardbaars. Dit is misbruik en het gaat om iemand uit jullie koninklijk huis.’