Franse ex-kandidate voor Europese Commissie aangeklaagd

De vicegouverneur van de Franse nationale bank, Sylvie Goulard, is aangeklaagd wegens verduistering van overheidsgeld toen ze nog Europarlementslid was.

Ursula von der Leyen mag het Europees Parlement dankbaar zijn. Als de Europarlementsleden Sylvie Goulard niet hadden afgewezen als Europees commissaris, dan had de voorzitster van de Europese Commissie al op haar eerste echte werkdag een crisis moeten oplossen.

In Franse media lekte gisteren uit dat Goulard, vicevoorzitter van de Franse centrale bank, vrijdag aangeklaagd is wegens de verduistering van publieke middelen. Als toenmalig lid van het Europees Parlement zou Goulard, lid van de centristische partij MoDem, medewerkers op de Europese loonlijst hebben gezet, terwijl ze aan het werk waren voor de nationale werking van de partij. In juni 2017, toen het parket van Parijs een vooronderzoek opende, moest Goulard ontslag nemen als minister van Defensie in de kersverse Franse regering.

‘Ik voel me heel rustig’

De affaire was een van de redenen waarom het Europees Parlement Goulard onaanvaardbaar vond als Europees commissaris. Hoe kan het dat iemand die wel aftrad als Franse minister, zich wel goed genoeg vindt om als Europees commissaris te functioneren, vroegen haar critici zich af tijdens haar hoorzitting.

Goulard beklemtoonde toen dat ze nog altijd niet in verdenking was gesteld en dat ze zich heel rustig voelde bij de hele affaire. In de zomer van 2019 stortte ze 45.000 euro terug aan het Europees Parlement, en daarmee was de zaak volgens haar gesloten. Op de vraag van Europarlements-leden of ze zou aftreden als Europees commissaris als ze effectief aangeklaagd zou worden, antwoordde ze dat ze niet op hypothetische vragen antwoordde.

Mogelijk wacht François Bayrou, de voorzitter van MoDem, vrijdag hetzelfde lot als Goulard wanneer hij voor de onderzoeksrechter moet verschijnen. Bayrou nam in 2017 ontslag als minister van Justitie. Alles samen zou de partij een tiental medewerkers hebben laten betalen door het Europees Parlement.

Niet de enige

MoDem is overigens niet de enige Franse partij die mogelijk Europees geld gebruikte om de nationale partijwerking te financieren. Er loopt ook een onderzoek naar gelijkaardige praktijken door het uiterst-linkse La France Insoumise en het voormalige uiterst-rechtse Front National, dat zich omgedoopt heeft tot Rassemblement National. Partijvoorzitster Marine Le Pen is daarvoor eerder al in beschuldiging gesteld en moest ook al 300.000 euro terugbetalen aan het Europees Parlement.