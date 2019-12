Kortrijk wil sportclubs op de kaart zetten onder gedeelde naam ‘Spurs’

De stad Kortrijk wil sportclubs stimuleren om meer samen te werken en te spelen onder dezelfde naam: ‘De Spurs’. De stad ziet financiële, structurele en sportieve voordelen. De Kortrijkse basket en ijshockey zijn de eerste clubs die meestappen in de nieuwe samenwerking.

De ‘Spurs’ worden bij het brede publiek zo goed als altijd gelinkt aan de Britse ploeg uit de Premier League Tottenham Hotspur. Maar daar wil de West-Vlaamse stad Kortrijk verandering in brengen. De stad wil haar sportclubs verenigen onder de naam ‘Spurs’ om zo een groter publiek te bereiken. Door het grotere publiek wil de stad ook zorgen voor nieuwe, grote sponsors. Dat moet voor de clubs een financieel voordeel opleveren.

De naam wijst naar de geuzennaam van de stad, ‘Guldensporenstad’, waarin ‘Spurs’ voor de sporen staan.

Kortrijkse sportclubs (er zijn er 133) die onder de noemer Spurs spelen, zullen ook een financieel extraatje krijgen van de stad. Ook op het vlak van merchandising wordt een verdere samenwerking bekeken.

Daarnaast zullen de Spurs-clubs bepaalde coachopleidingen delen, zoals de opleiding blessurepreventie. Ook de jeugd zal wederzijds een initiatie ijshockey en basket volgen om zo eventueel talent op de juiste plaats te krijgen.

KVK

Schepen van Sport en Economie Arne Vandendriessche wil met de gemeenschappelijke naam een sterk sportverhaal brengen naar de buitenwereld toe.

‘Sportclubs zijn een belangrijk onderdeel van onze stadsmarketing. Als ze allemaal hun krachten bundelen en dezelfde boodschap uitdragen, worden ze niet alleen zelf sterker maar brengen ze ook een veel sterker verhaal naar de buitenwereld. Daarom voorzien we vanuit stadsmarketing een extra duwtje in de rug met wat financiële steun.’ Er zal elk jaar 50.000 euro vrijgemaakt worden.

Vandendriessche twijfelt volgens Radio 2 of voetbalclub KVK mee zal doen. Hij verwacht ook niet dat die stap nu al genomen wordt. ‘KV Kortrijk is een verhaal apart, mogelijk zullen die hun naam nooit aanpassen’, zegt hij aan de radiozender. ‘De traditie speelt in andere gevallen ook, we beseffen dat mensen moeilijk afscheid nemen van hun eigen naam. Maar volgens ons wegen de nadelen niet op tegen de voordelen.’

De West-Vlaamse stad haalde de mosterd uit Barcelona.