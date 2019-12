12-jarige komt om na aanrijding aan Britse school

Een 12-jarige jongen is maandag overleden na een aanrijding aan een school in het Britse Essex. Vijf anderen raakten gewond. De Britse politie is een onderzoek gestart naar moord.

In het Britse Essex, nabij de Debden Park High School, heeft een bestuurder omstreeks 15.30 uur GMT verschillende personen aangereden en vervolgens vluchtmisdrijf gepleegd. Een 12-jarige jongen kwam daarbij om het leven. Vijf anderen, twee 15-jarigen, een 13-jarige jongen, een 16-jarig meisje en een vrouw van 53, raakten gewond.

De politie is een moordonderzoek gestart na de aanrijding. De dader zou op de stoep gereden hebben. De politie van Essex laat weten dat het vermoedelijk een ‘serieus en langdurig onderzoek’ wordt.

Momenteel wordt er volop gezocht naar een zilvergrijze Ford KA, die betrokken was bij de aanrijding op Willingale Road in Loughton. Volgens de politie is de wagen vooraan beschadigd.

De omgeving was verschillende uren afgesloten. De politie vroeg om de omgeving te vermijden.