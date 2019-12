Maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen in maart omlaag

In maart verlaagt Nederland de maximumsnelheid op alle autosnelwegen overdag naar 100 kilometer per uur. De overheid maakt zich sterk dat ze alle verkeersborden langs de wegen op een weekend kunnen aanpassen.

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op de Nederlandse snelwegen zal op ten vroegste in maart van start gaan. Dat heeft de bevoegde minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) laten weten.

De snelheidsverlaging gaat namelijk pas in op het moment dat de nieuwe verkeersborden zijn geplaatst. De bevoegde dienst, Rijkswaterstaat, plant om de borden op vier dagen tijd te vervangen, van donderdagavond 12 maart tot en met maandagochtend 16 maart. Als het door omstandigheden niet kan doorgaan, zoals bij heel slecht weer, dan wordt de wissel ingepland van 26 tot 30 maart.

Over het exacte moment wordt nog verder gecommuniceerd. ‘Het is belangrijk dat voor iedereen helder is wanneer de nieuwe situatie in werking treedt en wat de borden langs de weg betekenen’, aldus Van Nieuwenhuizen volgens de krant NRC.

De maximumsnelheid wordt op alle Nederlandse snelwegen overdag teruggeschroefd tot 100 kilometer per uur. Tussen 19 uur en 6 uur ’s ochtends mag wel nog 130 km/u worden gereden op plaatsen waar dat vandaag ook overdag mag.

Het verlagen van de maximumsnelheid is één van de maatregelen van de Nederlandse regering uit een pakket om de stikstofcrisis op te lossen. Met het akkoord heeft de regering onder leiding van de rechts-liberale premier Mark Rutte (VVD) een crisis afgewend over de stikstofuitstoot. Eind mei oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid niet streng genoeg was om de natuurgebieden te beschermen.