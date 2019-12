Nieuw tv-contract Belgisch voetbal mikt op uw smartphone

Kandidaat-bieders kunnen tot half januari bieden op een nieuw tv-contract voor 4 tot 5 seizoenen voor het Belgisch profvoetbal. Belangrijkste nieuwigheid: mogelijk zal u via een online abonnement straks ‘bijna live’ naar de wedstrijdhoogtepunten kunnen kijken op uw smartphone.

Voor alle duidelijkheid: het nieuwe tv-contract is gebaseerd op de huidige competitieformule, dus met play-offs op het einde, en start vanaf midden volgend jaar. Tot op het einde van dit seizoen zitten de tv-rechten voor het Belgische profvoetbal nog altijd bij het Italiaanse MP Silva. Die betalen op dit moment 80 miljoen euro per jaar aan de Pro League om de rechten door te verkopen aan verschillende aanbieders. Met als voornaamste afnemers Telenet en Proximus, die elke wedstrijd van de Jupiler Pro League rechtstreeks uitzenden op hun betaalkanalen.

Contract van 4 of 5 seizoenen

Vanaf 3 december kunnen kandidaat-rechtenhouders bieden op een nieuw tv-contract vanaf 2020, dat vier of vijf seizoenen zal lopen. Naast de mediarechten van 1A, worden voor het eerst ook die van 1B, de Supercup, de Beker van België en de Women’s Super League aan de kandidaat-rechtenhouders aangeboden in éénzelfde tender.

Die nieuwe tender bevat liefst 11 verschillende loten. Gaande van klassieke pakketten, zoals de live-uitzendingen, samenvattingen (nu op de commerciële zender Vier) en de maandagtalkshow (nu Extra time) tot een aantal nieuwe aanbodformules. Kandidaat-rechtenhouders krijgen tot half januari, dus zes weken dus, om de elf verschillende loten te bestuderen en voor één of meerdere ervan te bieden.

‘Near live-clips’ en rechten voor topclubs

Die nieuwe loten zijn hoofdzakelijk digitaal. Een aantal websites betaalden nu al voor het recht om vanaf 23 de hoogtepunten van de wedstrijden op hun website te kunnen beschikbaar maken. Maar dat aanbod wordt nu uitgebreid met onder meer ‘near live clips’, een lot waarbij de belangrijkste fases en doelpunten bijna meteen op het web en de smartphone kunnen bekeken worden. En dat mogelijk via een gepersonaliseerd abonnement à la Netflix. En is er ook de mogelijkheid voorzien voor sommige topclubs om de beelden van de eigen wedstrijden te gebruiken voor hun eigen socialemediakanalen.

Hopen op 100 miljoen

Of het ook zover komt, hangt echter in grote mate af van het verloop van de biedingen, want dat alles zal moeten afgesproken worden met de nieuwe rechtenhouder. Onder de kandidaat-bieders worden in de wandelgangen onder meer het Spaanse Mediapro geciteerd – dat mogelijk net als MP Silva nu op het volledige voetbalpakket zou willen bieden om nadien de rechten zelf door te verkopen – maar ook Orange en Eleven Sports. Voor de online rechten zou het Britse streamingbedrijf DAZN voorzichtige interesse tonen.

Een aantal kopstukken binnen de Jupiler Pro League liet de voorbije maanden verstaan dat ze hopen dat het nieuwe tv-contract minstens 100 miljoen euro zal opleveren. Als dat lukt zou dat een groot succes zijn, want in andere landen, zoals Frankrijk recent, lijken de tv-contracten te plafonneren. Het partijtje blufpoker is ondertussen al begonnen. Zoals het in de aanloop naar zo’n biedprocedure hoort, lieten Telenet en Proximus al verstaan zeker niet meer dan de huidige 80 miljoen euro te willen bieden. Woordvoerder Stijn Van Bever van de Pro League blijft desgevraagd voorzichtig. ‘Wij hopen straks gewoon op een zo hoog mogelijk bod’.