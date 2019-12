Demonstraties in India nemen toe na brute groepsverkrachting en moord

De protestacties in India na de verkrachting van en moord op een 27-jarige vrouw hebben zich maandag verspreid over verschillende steden in het land. De demonstranten eisen strenge straffen, zoals publieke lynchpartijen, om daders in de toekomst af te schrikken.

Het slachtoffer werd vorige week woensdag verkracht en gewurgd, waarna haar lichaam werd verbrand. De feiten speelden zich af in een buitenwijk van de zuidelijk gelegen stad Hyderabad. Vier verdachten, allen tussen twintig en achtentwintig jaar oud, werden in verband met de zaak gearresteerd.

In de nasleep van de feiten eisen demonstranten en parlementsleden dat de gerechtelijke autoriteiten sneller voortgang boeken en daders straffen in verkrachtingszaken. Gelijkaardige eisen werden al geuit na de dodelijk groepsverkrachting van een jonge vrouw in New Delhi in 2012. Ook die zaak leidde tot grote ophef en internationale verontwaardiging.

‘Het is tijd dat daders sneller worden gestraft. Rechtszaken slepen zich erg traag voort, waardoor er amper een afschrikkend effect is’, zei universiteitsstudente Bandana Mondal tijdens een protestmars in Calcutta tegen persagentschap Reuters.

Publiekelijk opknopen

De Indiase politie registreerde in 2017 meer dan 32.500 verkrachtingszaken, zo blijkt uit overheidsdata. In vele duizenden van die zaken zal door het bureaucratische rechtssysteem echter nooit een uitspraak worden gedaan.

In 2017 werd bijvoorbeeld in slechts 18.300 verkrachtingszaken in India een uitspraak gedaan, terwijl het op het einde van het jaar nog in 127.800 zaken wachten was op een vonnis. ‘Het is zo frustrerend voor het slachtoffer. Je blijft maar gaan naar de rechtbank, maar zelfs wanneer alle zittingen voorbij zijn, duurt het eeuwen voor er een vonnis is’, zegt vrouwenrechtenadvocate Flavia Agnes tegen Reuters.

Om die reden stelde parlementslid Jaya Bachchan onlangs voor dat verkrachters publiekelijk zouden worden opgeknoopt. ‘Ik weet dat het een beetje wreed is, maar ik denk echt dat we dat met zulke mensen moeten doen.’