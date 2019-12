Nobelprijs Literatuur opnieuw opgeschrikt door ontslagen

Twee van de vijf externe leden van het Nobelcomité voor Literatuur van de Zweedse Academie hebben ontslag genomen. Dat heeft de Zweedse Academie maandag bekendgemaakt.

De externe leden werden een jaar geleden aangesteld, om het vierkoppige Nobelcomité bij te staan. Het was een van de pogingen om het comité uit de crisis te halen.

Auteur en literair vertaler Gun-Britt Sundstrom en literair recensent Kristoffer Leandoer hebben er echter al genoeg van en nemen ontslag als extern lid. Leandoer vertelde aan de krant Svenska Dagbladet dat hij niet het geduld heeft om te wachten totdat de Academie haar werk verandert.

Mats Malm, de permanente secretaris van de Academie, noemde de beslissing van de twee ‘triest’. Hij zei dat nu zal bekeken worden hoe het werk van het Nobelcomité voor de uitreiking van 2020 zal georganiseerd worden. De voorstellen voor de literatuurprijs moeten tegen 31 januari worden ingediend. Na de zomervakantie maakt het Nobelcomité dan een shortlist bekend, en in oktober wordt meestal de winnaar aangekondigd.

Imago

Het imago van de Zweedse Academie kreeg vorig jaar een flinke deuk door vermoedelijke inbreuken op de regels over belangenvermenging, en door een schandaal over seksueel geweld rond een van de leden van de Academie, Katarina Frostenson. Haar echtgenoot, Jean-Claude Arnault, werd veroordeeld voor twee aanklachten van verkrachting. Frostenson nam in januari dit jaar ontslag.

De problemen leidden tot het uitstel van de bekendmaking van de winnaar van de Nobelprijs Literatuur 2018. In oktober dit jaar kondigde de Academie aan dat de Nobelprijs Literatuur voor 2018 naar de Poolse Olga Tokarczuk ging, samen met de aankondiging van de winnaar van 2019, Peter Handke.