Onderzoeksrechter aangesteld in onderzoek naar dood wolvin Naya

In het onderzoek naar de dood van wolvin Naya is een onderzoeksrechter aangesteld. Dat meldt Het Belang van Limburg en het bericht wordt door het Limburgse parket bevestigd.

Het onderzoek naar de dood van wolvin Naya wordt vanaf nu door een onderzoeksrechter geleid. Dat gebeurt volgens het Limburgse parket naar aanleiding van een klacht met burgerlijke partijstelling. Voorlopig zijn nog geen vorderingen bekendgemaakt in het onderzoek, gevoerd door de natuurinspectie en de Limburgse gerechtelijke politie.

Eerder raakte bekend dat wolvin Naya hoogstwaarschijnlijk om het leven is gebracht. Volgens de Natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is Naya kwaadwillig doodgeschoten door professionelen. In het bewuste leefgebied van de wolf zijn ook overtredingen vastgesteld. Zo werd er een strop met lokaas aangetroffen en werden ook twee jagers met geladen wapens in het leefgebied van Naya betrapt.

Vogelbescherming Vlaanderen, Animal Rights en het Natuurhulpcentrum maakten ook al bekend samen 20.000 euro uit te loven voor de gouden tip die leidt tot de effectieve veroordeling van de persoon of personen die verantwoordelijk is/zijn voor de dood van wolvin Naya en haar kroost. Een anonieme ondernemer uit Wilrijk verhoogde de premie van 20.000 euro nog eens met 10.000 euro.