Hoe bijna alles rond Sinterklaas controversieel werd. ‘We moeten nieuwe verhalen vertellen’

Van Zwarte Piet naar roetpiet ging al bij al vrij makkelijk. Maar er staan alweer nieuwe Sinterklaasdiscussies klaar.

Hoe staat het ervoor met de zwartepietendiscussie? Waarom wordt die hier veel minder hevig gevoerd dan in Nederland? En mogen we nog liegen tegen onze kinderen? Chef opinie Hans Cottyn, columniste Dalilla Hermans en redactrice Ingeborg Deleye bespreken de stand van zaken in het Sinterklaasdebat.

Meer weten

Lees hier de column van Dalilla Hermans over de roetpieten.

Lees hier het artikel van Ingeborg Deleye over Sinterklaas.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalisten Hans Cottyn, Ingeborg Deleye | Gast Dalilla Hermans | Host Nele Eeckhout | Redactie Fien Dillen, Anna Korterink | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.