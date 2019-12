Op 12 november werd het hoogste waterpeil ooit gemeten in Venetië. Een van de opvallendste slachtoffers van de overstromingen was de beroemde krantenkiosk van Walter Mutti. Duikers hebben die nu teruggevonden. Bekijk het verhaal van de kiosk in de video hierboven.

Op luchtbeelden is te zien hoe groot de schade in Venetië was. Bekijk die beelden in de video hieronder.