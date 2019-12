Michel Lelièvre, rechterhand van Dutroux, heeft gevangenis verlaten

Michel Lelièvre (48), de vroegere handlanger van Marc Dutroux, heeft maandagochtend in alle discretie de gevangenis van Ittre in Waals-Brabant, verlaten. Dat bevestigt het gevangeniswezen aan de redactie van Het Nieuwsblad. Begin oktober oordeelde de Franstalige strafuitvoeringsrechtbank dat Lelièvre vervroegd mocht vrijkomen, zonder enkelband.

In alle vroegte en discretie mocht Michel Lelièvre maandag de gevangenis verlaten. Waar hij momenteel verblijft, werd niet medegedeeld. Ook zijn advocate, Benjamine Bovy, wilde niet reageren op het nieuws. Lelièvre moet zich wel aan enkele strikte voorwaarden houden. Zo moet hij onder meer een vast adres hebben, werken of studeren, en op regelmatige tijdstippen bewijzen dat hij geen alcohol of drugs gebruikt. Hij mag niet met andere veroordeelden of drugsverslaafden omgaan.

De strafuitvoeringsrechtbank besliste ook dat Lelièvre kan vrijkomen zonder enkelband. Toch mag hij niet gaan en staan waar hij wil: zo mag hij bepaalde trein- en metrotrajecten niet nemen en mag hij niet in Limburg, Nederlands Limburg, Luik, Luxemburg, Vlaams-Brabant en Henegouwen komen. Ook een aantal straten in het centrum Brussel zijn verboden terrein. Lelièvre mag ook slechts korte periodes naar het buitenland.

Lelièvre was de drugsverslaafde handlanger van Marc Dutroux bij de ontvoeringen van An, Eefje, Sabine en Laetitia. Hij werd schuldig bevonden aan een lange reeks aanklachten, waaronder die van ontvoering en opsluiting van vier meisjes en kreeg een veroordeling tot 25 jaar. Daarvan zat hij 23 jaar uit, de strafuitvoeringsrechtbank liet hem vervroegd vrij, op voorwaarde dat hij binnen de zes maanden een woning kon vinden. Het einde van zijn straf was volgens het parket sowieso voorzien op 4 oktober 2023.

Enkel Dutroux in de cel

Na de vervroegde vrijlating van Lelièvre, blijft alleen Marc Dutroux nog in de cel voor de zaak omrent de ontvoerde en vermoorde meisjes. Dutroux vroeg, en kreeg, bij de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank een nieuwe psychiatrische expertise. De advocaten van Dutroux hadden om zo’n nieuw onderzoek gevraagd, om nadien eventueel een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating van hun cliënt te kunnen indienen. Daarvoor moet uit een psychiatrische expertise echter eerst blijken dat Dutroux niet meer gevaarlijk is.

Bij de zaak-Dutroux stonden in 2004 vier personen terecht: Marc Dutroux, Michelle Martin, Michel Lelièvre en Michel Nihoul. Bernard Weinstein, nog een helper van Dutroux, werd vermoord teruggevonden.

Michelle Martin, de ex-vrouw van Dutroux, werd veroordeeld tot de maximumstraf van 30 jaar cel voor opsluiting en foltering van zes meisjes en voor lidmaatschap van een bende die meisjes ontvoerde. In 2012 werd ze vervroegd vrijgelaten onder voorwaarden. Na haar vrijlating verbleef Michelle Martin eerst in het klooster van Malonne, waar ze ook werkte in ruil voor kost en inwoning. Nadien vond ze onderdak op de boerderij van Christian Panier, een rechter op rust.

Ook Michel Nihoul, de Brusselaar met de lange arm, stond in 2004 terecht. Hij werd vrijgesproken voor de ontvoering van kinderen. Voor het dealen van drugs en bendevorming werd hij wel veroordeeld tot vijf jaar cel. In het voorjaar van 2006 kwam Nihoul vervroegd vrij. Hij overleed in oktober van dit jaar op 78-jarige leeftijd.