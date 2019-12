Frankrijk ziet Rode Duivels afhaken voor oefenmatch: “Ze hebben schrik om hun eerste plek te verliezen”

De Rode Duivels hebben vriendelijk bedankt voor een oefenwedstrijd tegen wereldkampioen Frankrijk. Dat schrijft het Franse sportblad L’Equipe, dat vermoedt dat België zijn eerste plaats op de wereldranking niet op het spel wil zetten.

De Fransen waren vragende partij voor een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels in maart 2020 om het EK in de zomer voor te bereiden. De wereldkampioen is sowieso contractueel verplicht naar Brussel af te zakken voor een oefenmatch nadat de Rode Duivels enkele jaren geleden vriendschappelijk speelden in Parijs, en zagen in een nieuwe krachtmeting met België een goede test.

Alleen zag Belgisch bondscoach Roberto Martinez volgens L’Equipe minder heil in zo’n prestigieuze vriendenmatch. Dat zou hij afgelopen zaterdag, op de loting voor EURO 2020 in Boekarest, ook aan Frans bondscoach Didier Deschamps duidelijk gemaakt hebben.

Martinez wil liever experimenteren

In Frankrijk menen ze te weten waar het schoentje knelt: België staat eerste op de wereldranking en kan die plaats bij een nederlaag tegen Les Bleus, die tweede staan, kwijtraken. “En zo zijn er nog wel landen die liever niet met de wereldkampioen geconfronteerd worden aan het begin van hun voorbereiding”, citeren ze - ietwat hooghartig - een matchorganisator.

Martinez had echter eerder al laten weten dat er voor hem andere redenen spelen. De trainer van de Rode Duivels wil de concurrenten liever niet wijzer maken dan ze zijn, en is van oordeel dat zo’n wedstrijd toch niet serieus wordt genomen door de topspelers. “Zo’n duel in maart heeft weinig zin. Dan zijn al die toppers bezig met hun nationale competities en de Champions League.(...) Je kan die oefenduels beter gebruiken om dingen uit te proberen, te ontwikkelen in plaats van te spelen om het resultaat”, zei hij enkele weken geleden in onze krant.