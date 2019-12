Melania Trump heeft traditiegetrouw de kerstversieringen in het Witte Huis voorgesteld. De First lady van de VS geeft daarbij een opvallende boodschap met een aantal scrabbleblokjes. In de video hierboven ziet u de boodschap en de rest van de versieringen in het Witte Huis.

De boodschap lijkt 'beest', maar eigenlijk doelt Melania Trump op haar campagne 'Be best'. Dat is een bewustwakingscampagne die focust op het welzijn van jongeren. Ze wil cyberpesten en druggebruik tegengaan.

Vorig jaar werd de kerstversiering van Melania Trump druk besproken. De first lady kreeg toen kritiek op de rode kerstbomen die te zien waren in de gangen van het Witte Huis. Die leken wel erg hard op de kostuums uit 'The handmaid's tale', de serie die gaat over de onderdrukking van vrouwen in de maatschappij.