Neushoornjong geboren in Pairi Daiza

Maandagochtend werd in de vroege uurtjes een zuidelijke witte neushoorn geboren in dierenpark Pairi Daiza. Moeder Madiba en het jong, een mannetje, verkeren in uitstekende gezondheid, zo meldt het dierenpark.

Het was de eerste keer dat de zuidelijke witte neushoorn Madiba een jong op de wereld heeft gezet. Volgens de verzorgers van Pairi Daiza deed de moeder dat op voorbeeldige wijze. De kleine neushoorn kon ook al snel rechtstaan en zogen bij de moeder, maar de eerste weken blijven bijzonder cruciaal, klinkt het.

Daarnaast mag het dierenpark binnenkort nog een tweede neushoornjong verwelkomen. Ook neushoornkoe Ellie is hoogzwanger en zal binnenkort bevallen.

De geboorte van twee neushoornkalveren is goed nieuws. De zuidelijk witte neushoorn staat namelijk als ‘kwetsbaar’ geclassificeerd op de rode lijst van IUCN, want hij wordt bedreigd door stroperij. Zo zijn er in de laatste tien jaar zo’n 7.000 neushoorns afgeslacht door stropers, zegt het park.

Tegenwoordig zijn er wereldwijd zo’n 20.000 zuidelijke witte neushoorns, maar dat was vroeger wel anders. Pairi Daiza is dan ook deelnemer van het European Endangered Species Programme (EEP) om bij te dragen aan het behoud van het genetisch kapitaal van de zuidelijke witte neushoorn.

Van de andere ondersoort, de noordelijke witte neushoorn, zijn er nog slechts enkele vrouwtjes over. Het laatste mannetje overleed in 2018.