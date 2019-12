Dinsdag alweer (beker)voetbal: laatste kans voor Genk en Anderlecht om seizoen te redden?

Landskampioen KRC Genk trapt dinsdagavond (20u45) op de Bosuil tegen Antwerp de achtste finales van de Beker van België op gang. Club Brugge speelt een derby op het veld van KV Oostende om een plek in de kwartfinales, terwijl Anderlecht absoluut moet winnen bij Moeskroen.

Genk beleeft woelige weken. Na het ontslag van Felice Mazzu zorgt de komst van nieuwbakken coach Hannes Wolf voorlopig niet voor een ommekeer. Racing ging afgelopen weekend pijnlijk met de billen bloot in eigen huis tegen provinciegenoot Sint-Truiden (1-2), en heeft geen andere keuze dan te winnen op de Bosuil. Maar de verplaatsing naar Antwerp is natuurlijk geen cadeau. The Great Old is ook dit seizoen een lastig te bekampen ploeg die opnieuw meedraait in de top van de stand.

Club Brugge voert de Jupiler Pro League ruim aan, en wil ook in de Beker zijn meesterschap in de verf zetten. Blauw-zwart maakt de korte trip naar Oostende. KVO staat in de competitie in de kelder en draait geen goed seizoen, maar proefde zondag voor het eerst in maanden nog eens van de zege. Anderlecht was aan de kust kind van de rekening (3-2).

De Brusselaars moesten door het verlies tegen Oostende voor de zoveelste keer dit seizoen een opdoffer verwerken. RSCA zet onder Frank Vercauteren wel stappen vooruit, maar zakt geregeld genadeloos door het ijs. Play-off 1 halen wordt steeds moeilijker, waardoor paars-wit vol inzet op de Beker. Moeskroen kent met een plek in de middenmoot een kalm seizoen en kan zich helemaal focussen op de Croky Cup.

Voor AA Gent ligt de nederlaag in de finale vorig seizoen tegen toenmalige tweedeklasser KV Mechelen nog vers in het geheugen en de Buffalo’s azen dit jaar op wraak. Met een partij in Charleroi wacht wel een pittige opdracht. De Carolo’s, vierde in de JPL, dromen immers al jaren van bekersucces. Ook Standard mikt hoog. De Luikenaars mogen zich in eigen huis dan absoluut niet laten verrassen door Rebecq, de nummer zeven in de tweede amateurklasse.

Voorts kijken Zulte Waregem en STVV mekaar in de ogen aan de Gaverbeek, en bikkelen KV Kortrijk en AS Eupen in het Guldensporenstadion voor een stek bij de laatst acht. Met Union en Westerlo treffen tot slot twee 1B-clubs mekaar in het Dudenpark.