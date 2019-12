Dit waren de slachtoffers van de aanslag in Londen: ‘Jack geloofde in rehabilitatie, niet in wraak’

Twee twintigers kwamen vrijdag om bij de aanslag van een vrijgekomen terrorist in Londen. Vandaag worden ze herdacht tijdens een wake in Guildhall Yard.

Op een evenement voor gerehabiliteerde ex-gedetineerden in Londen haalde Usman Khan (28) vrijdag een groot mes boven en stak twee jonge mensen dood. Het ging om Jack Merritt (25) en Saskia Jones (23).

Beide slachtoffers waren in London voor Learning Together, een initiatief dat zich inzet voor de herintegratie van gedetineerden. Jack Merritt werkte als coördinator van het evenement, Saskia Jones was een vrijwilliger. Beiden hadden aan de universiteit van Cambridge gestudeerd.

De familie van Jack Merrit omschrijft hem als een ‘getalenteerde jongen’ die is overleden terwijl hij deed wat hij graag deed. ‘Jack leefde volgens zijn principes, hij geloofde in rehabilitatie, niet in wraak, en hij koos altijd de kant van de underdog. Hij was een intelligente, attente en empathische persoon.’

In de mededeling doet de familie ook een oproep. ‘We weten dat Jack niet zou willen dat dit vreselijke, geïsoleerde incident door de regering zou gebruikt worden om nog strengere straffen op te leggen, of om mensen langer op te sluiten dan nodig.’

De familie van Jack Merritt zegt dat hij een toekomst wou uitbouwen met zijn vriendin Leanne. Foto: Metropolitan Police

Saskia Jones was volgens haar familie ‘steeds bereid het beste te zien in mensen’ en ze had een ‘ongelooflijke honger naar kennis’. ‘Saskia was zeer gepassioneerd in het geven van steun aan slachtoffers’, zegt haar familie nog. Ook had ze onlangs gesolliciteerd bij een afdeling van de politieacademie, gespecialiseerd in de ondersteuning van slachtoffers. ‘Dit is een ongelooflijke zware periode voor onze familie. Saskia laat een grote leegte achter.’

Voor beide slachtoffers vindt vandaag een herdenkingsdienst plaats in Londen. Verwacht wordt dat premier Boris Johnson, Labour-leider Jeremy Corbyn en de Londense burgemeester Sadiq Khan de wake zullen bijwonen. Ook zondag vond al een herdenking plaats in Southwark Cathedral.

De dader werd op de London Bridge overmeesterd door omstaanders en door de politie doodgeschoten. Lucasz, een Pool die als glazenwasser bezig was in Fishmongers' Hall (waar het evenement met de gedetineerden plaatsvond), had een slagtand van een narwal aan de muur gevonden om de dader te lijf te gaan. Iemand anders gebruikte een brandblusser.