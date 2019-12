Opnieuw kogelinslagen ontdekt in Antwerpen, nu in magazijn

In het Antwerpse district Wilrijk zijn maandagochtend kogelinslagen gemeld in een magazijn aan de Oudebaan. Dat zegt het Antwerpse parket. Politie en lab zijn ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Opmerkelijk is dat vorige week in een straat met dezelfde naam in Ekeren de woning van een 74-jarige vrouw beschoten werd. Toen werd hier en daar al geopperd dat de daders zich mogelijk hadden vergist van doelwit.

Wie ditmaal het doelwit was, is voorlopig nog een raadsel.

Een firma op het bedrijventerrein aan de Oudebaan in Wilrijk verwittigde maandag de politie nadat het de kogelinslagen in de muur had ontdekt. Hoe lang de gaten al in de muur zitten, is overigens niet duidelijk. Het is dus niet zeker dat ze vannacht werden aangebracht.