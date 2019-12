Open VLD-militanten waarschuwen voor paars-groene regering

Binnen Open VLD is paars-groen verre van een evidente piste. De Open VLD-afdeling in Lokeren laat openlijk alvast haar ongenoegen blijken over de gang van zaken.

Het partijbestuur van Open VLD zit momenteel samen voor een erg belangrijk partijbestuur. Het is uitkijken hoe de partij zich verder zal gedragen in de federale regeringsonderhandelingen. Door haar aanwezigheid op de paars-groene vergadering van informateur Paul Magnette (PS) afgelopen zaterdag wekt ze alvast de indruk dat de paars-groene pist open ligt. Vicepremier Alexander De Croo wilde voor de start van het partijbestuur niet te veel betekenis hechten aan het overleg. 'Als men ons uitnodigt voor een gesprek, dan gaan we altijd om te luisteren. Wij zijn beleefde mensen', zei hij. Dat neemt niet weg dat Open VLD-militanten ongerust zijn.

‘Het ongenoegen over de communicatie van vorige week is erg groot’, zegt Stefan Walgraeve, schepen van Financiën in Lokeren en politiek secretaris van de Lokerse afdeling. Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten stuurde vorige week een mail naar alle leden. ‘Een wel erg doorzichtige poging om in de geesten van de liberale partijleden het paars-groen project van Paul Magnette te laten rijpen. Op het einde van de mail werden we gevraagd om te reageren per telefoon, via mail … dat deed ik ook, maar tot op heden: geen enkele reactie.’

Kritiek

Vandaar de openlijke kritiek. ‘Ik weet dat er uiteraard, en niet het minst, verantwoordelijkheden voor de huidige situatie bij de N-VA liggen. Maar wanneer steeds meer mensen zeggen dat én de V én de L én de D in onze naam nauwelijks ergens voor staan, dan doet dat pijn. Nu meer dan ooit zouden we immers die drie kernwaarden, die vervat zitten in de naam die onze partij sinds 1992 draagt, juist moeten uitdragen. Besturen met een Vlaamse minderheid in een door socialisten en groenen gedomineerde federale regering is noch Vlaams, noch liberaal, noch democratisch.’

Hij wijst er ook op dat de ethische dossiers waarop zo’n paars-groene regering vandaag het verschil zou kunnen maken eerder gering zijn in vergelijking met begin jaren 2000, ten tijde van de regeringen-Verhofstadt. ‘Ze zijn ondergeschikt aan datgene waar het vandaag écht om gaat: het op peil houden van onze economie en het waken over onze begroting.’

Hij vindt ook dat meer naar de leden moet geluisterd worden tijdens het proces. ‘We worden altijd gesust met de stelling dat wij, de “gewone” leden, “het laatste woord” hebben, waarmee dan verwezen wordt naar een ledencongres dat – meestal inderhaast- bijeen zal worden geroepen eens er een regeerakkoord is.’ Kandidaat-voorzitter voor Open VLD, Francesco Vanderjeugd, bepleitte vanmorgen in De Ochtend op Radio 1 ook nog een inhoudelijk partijcongres tijdens de regeringsonderhandelingen.

‘Een bezorgde groet vanuit Lokeren’, besluit Walgraeve. ‘Nog altijd een afdeling met 800 leden. Of dat na een toetreding tot een roodgroene regering met Vlaamse minderheid nog Open VLD-leden zullen zijn? Daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken.’