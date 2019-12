Wereldprimeur: Australië filmt bellers achter het stuur

In de Australische deelstaat New South Wales (NSW) kan de politie vanaf zondag het gebruik van de gsm achter het stuur filmen via slimme camera’s. Dat is volgens de minister van Mobiliteit in de staat, Andrew Constance, een wereldprimeur.

De camera’s kunnen via een zeer hoge resolutie bestuurders filmen via de voorruit en nagaan of de chauffeur onwettig een gsm gebruikt. Het systeem werkt dag en nacht, en in alle weersomstandigheden. Er komen geen verkeersborden die bestuurders verwittigen dat er een camera het telefoongebruik controleert. De overheid investeert in minstens 45 camera’s, die zowel een vaste plek kunnen krijgen of mobiel op een voertuig kunnen worden ingezet.

Als een camera aangeeft dat een bestuurder mogelijk onwettig een gsm hanteert, zal bevoegd personeel de beelden bestuderen. Volgens de autoriteiten zullen die beelden streng worden bewaakt.

Tijdens de eerste drie maanden zullen overtreders eerst een waarschuwing krijgen, daarna riskeert men boetes vanaf 344 Australische dollar (zowat 210 euro). Bellen mag in de staat enkel via bluetooth of wanneer de mobiele telefoon in een houder vastzit.

De regering in New South Wales, de meest bevolkte deelstaat van Australië, heeft het systeem van januari tot juni uitgetest. Daaruit bleek dat meer dan 100.000 mensen belden achter het stuur. Er vielen dit jaar 329 verkeersdoden te betreuren in New South Wales, in 2018 waren dat er 354. De overheid wil dat cijfer met dertig procent naar beneden krijgen tegen 2021.