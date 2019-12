Vanavond uitreiking Gouden Bal: steekt Virgil van Dijk veelwinnaars Cristiano Ronaldo en Lionel Messi de loef af?

Het Franse voetbalmagazine France Football maakt vanavond/maandagavond bekend wie de Kroaat Luka Modric opvolgt als winnaar van de Ballon d’Or, ‘s werelds meest prestigieuze individuele voetbalprijs. Kevin De Bruyne (Manchester City) en Eden Hazard (Chelsea en Real Madrid) zijn de Belgische kanshebbers, al lijkt de verkiezing uit te draaien op een driestrijd tussen de onvermijdelijke Cristiano Ronaldo (Juventus) en Lionel Messi (Barcelona), en Virgil van Dijk (Liverpool).

Messi en Ronaldo ontvingen de prijs in het verleden elk vijfmaal, een record, maar krijgen nu stevige concurrentie van Van Dijk. De Nederlandse verdediger speelt bijzonder sterk bij Liverpool en verpersoonlijkt de onverzettelijkheid van de Reds. Het is al van 2006 geleden dat een verdediger, de Italiaan Fabio Cannavaro, de prijs kreeg.

Titelverdediger Luka Modric ontbreekt bij de nominaties. De Kroaat van Real Madrid kreeg in 2018 de meeste stemmen van de jury, die wordt gevormd door voetbaljournalisten. Hij haalde het toen voor Cristiano Ronaldo en de Fransen Antoine Griezmann en Kylian Mbappé. Messi werd (pas) vijfde. Het was de eerste keer sinds 2007, toen de Braziliaan Kaka won, dat de Ballon d’Or niet naar Ronaldo of Messi ging.

Net als vorig jaar zal ook opnieuw een Gouden Bal voor de beste speelster worden uitgereikt. In 2018 won de Noorse Ada Hegerberg de eerste verkiezing. Nieuw is de Trofee Yashin voor de beste doelman, genoemd naar Lev Yashin, die in 1963 als eerste en tot dusver enige doelman de Gouden Bal won. Real-keeper Thibaut Courtois is niet genomineerd. Met de Trofee Kopa wordt opnieuw de beste jongere (U21) in de bloemetjes gezet. Kylian Mbappé kreeg de prijs vorig jaar.