Agfa praat met Italianen over deal van bijna miljard

Agfa-Gevaert onderhandelt exclusief met de Italiaanse Dedalus Holding over de verkoop van een deel van haar HealthCare IT-activiteiten. De mogelijke verkoopprijs zou draaien rond 975 miljoen euro.

Beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert staat erg dicht bij de verkoop van een deel van haar IT-activiteiten aan de Italiaanse Dedalus Holding. De groep uit Mortsel, die het veilingproces voor de verkoop van de IT-activiteiten in het derde kwartaal heeft opgestart, maakte vanochtend bekend dat het exclusief met de Italianen gaat praten over een verkoopdeal van bijna een miljard euro.

975 miljoen?

Agfa wil onder meer af van de IT-afdeling die softwareoplossingen ontwikkelt waarmee ziekenhuizen hun administratie of financiën beheren en een ‘virtueel’ netwerk om de patiënt te linken met hulpverleners en administraties. In Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en Brazilië zette Agfa daarbovenop ook nog Imaging IT in de etalage, de dochter die software maakt om medische beelden te beheren.

De betrokken medische IT-activiteiten zullen volgens Agfa-Gevaert verkocht worden voor een ‘enterprise value’ van 975 miljoen euro. Later nog aan te passen met de gebruikelijke correcties voor werkkapitaal en nettoschuld. Aanpassingen die de verkoopprijs volgens onze informatie nog zouden kunnen doen dalen tot ongeveer 900 miljoen euro.

Kroonjuweel

De HealtCare IT-activiteiten werden in 2018 afgesplitst van de rest van de groep. In maart raakte bekend dat Agfa-Gevaert de Amerikaanse bankreus JPMorgan had aangesteld als financieel adviseur, met het oog op ‘de verdere uitbreiding van de onafhankelijkheid van de divisie’. Volgens het persbureau Reuters meldden zich daarop meerdere kandidaat-kopers. Naast Dedalus zouden onder meer ook waaronder Compugroup, KKR, Permira en Advent interesse hebben getoond.

Het is niet de eerste keer dat Agfa de HealthCare-activiteiten, die worden beschouwd als het kroonjuweel van de groep, in de etalage zet. Dat gebeurde eerder ook al in 2007. Toen werd nog 2,2 miljard euro geboden voor de hele HealthCare-afdeling. Voor de aandeelhouders zou een verkoop op de korte termijn alvast de kassa doen rinkelen. Zij krijgen al 12 jaar geen dividend meer en de beurskoers slabakt al jaren.