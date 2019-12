Deze presentatoren draaien plaatjes tijdens De Warmste Week

Over zestien dagen neemt Studio Brussel het Nelson Mandelaplein in Kortrijk in. Dan zullen Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns verzoekplaatsjes draaien voor het goede doel in het kader van De Warmste Week.

Van 18 tot 24 december zal De Roo voor een vijfde keer presenteren tijdens de Warmste Week, Brys en Germijns zullen dan voor het eerst achter de microfoon staan.

‘We voelen dat heel Kortrijk in de ban is van De Warmste Week’, zegt Germijns. ‘Ik heb beire veel goeste om iedereen die zich inzet voor De Warmste Week van dichtbij te leren kennen, midden in deze fantastische stad.’

‘Ik heb zelf altijd met een enorm warm gevoel geluisterd en gekeken de laatste jaren’, vult Brys aan. ‘Nu ga ik het voor de eerste keer van héél dichtbij meemaken en dat is iets om geweldig naar uit te kijken.’

De radiozender trekt ook zelf de stad in, studio Brussel-reporters Michèle Cuvelier en Stijn Vandevoorde gaan er op zoek naar warme verhalen en nemen muziek mee om actievoerders en vrijwilligers van Kortrijk te bedanken.

Amenra, Balthazar, Goose, SX en Ozark Henry, vijf Kortrijkse muzikanten, maakten een eigen versie van 'Music is the answer' voor de solidariteitsactie, en er zal ook livemuziek te horen zijn op het Nelson Mandelaplein. Elke avond treden ook twee artiesten samen op voor één goed doel in de zaal Depart. Op maandag 9 december om 10 uur start de ticketverkoop.

Daarnaast zijn er ook drie 'Parties' voor het goede doel. Op donderdag 19 december organiseren Average Rob en dj Omdat Het Kan Soundsystem 'De Warmste Boit'. Het Kortrijkse Alcatraz-metalfestival organiseert op vrijdag 20 december in Depart de Alcatraz Metal Party. Op zaterdag 21 december brengt de Kortrijkse electro-rockband Goose hun concept Goose Nonstop.

Studio Brussel koos voor een stad, optimaal te bereiken met het openbaar vervoer. Voor de gelegenheid heeft vervoersmaatschappij NMBS een speciaal Warmste Week-treinticket om vanuit elk Belgisch station voordelig naar Kortrijk te sporen. Het ticket kost €12, waarvan €2 rechtstreeks naar alle goede doelen van De Warmste Week gaat. De NMBS breidt ook de capaciteit van de treinen naar Kortrijk uit om mensen zoveel mogelijk de kans te geven Studio Brussel in Kortrijk te bezoeken.