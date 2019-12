Meer woningbranden door oplaadbare toestellen

Opgelet als u ’s nachts een toestel laat opladen, want dat kan voor brand zorgen, waarschuwt de brandweer. Door het hoge aantal oplaadbare toestellen die gezinnen in huis hebben, is het aantal woningbranden sinds 2015 sterk toegenomen, schrijft VRT NWS.

Het kenniscentrum van de Civiele Veiligheid laat weten dat er in 2015 4.362 woningbranden waren. De meest recente cijfers uit 2017 wijzen op een verhoging naar 6.270 woningbranden. Het kenniscentrum van de Civiele Veiligheid berekende dat op basis van interventieverslagen van 90 procent van de brandweerzones.

Brandweeradviseur van de brandweerzone Vlaams-Brabant Oost, Tim Renders, legt aan VRT NWS uit dat oplaadbare toestellen die onbewaakt in het stopcontact blijven zitten het risico op brand verhogen. Dan denkt Renders aan elektrische fietsen, hoverboards, laptops en smartphones. ‘Toestellen opladen in de zetel of een bed, op materiaal dat heel brandbaar is, is geen goed idee’, zegt Renders.

De brandweer raadt aan rookmelders te installeren, vanaf 1 januari 2020 is dat ook verplicht. Renders raadt rookmelders aan met een tienjarige batterij, en ze op te hangen in de buurt van mogelijke brandrisico’s. Dat is bijvoorbeeld in de wasplaats, waar wasmachine en droogkast staan, en niet per se centraal in het huis. Het is ook belangrijk dat rookmelders draadloos gekoppeld kunnen worden, en dus allemaal samen alarm geven.

