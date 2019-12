F1-piloot bij afscheid door F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'

Renault F1-piloot Nico Hulkenberg is tijdens de GP van Abu Dhabi verkozen tot 'Driver of The Day'.

Nee, geen Valtteri Bottas die van op de laatste plaats een sterke inhaalrace reed naar de vierde plaats en net naast het podium strandde, maar wel de afscheidnemende Nico Hulkenberg werd door de F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'.

Inderdaad, de F1-fans zien er soms de humor wel van in wanneer ze een rijder moeten verkiezen tot 'Driver of The Day'. Hulkenberg startte de race als negende en finishte als twaalfde, normaal geen resultaat waarmee je in aanmerking komt voor de titel van 'Driver of The Day'.

Hulkenberg debuteerde in 2010 in de Formule 1 gold toen als een 'toekomstig' kandidaat voor de F1-titel. Nee, strijden voor de wereldtitel deed hij nooit. Meer zelfs, Hulkenberg finishte ondanks zijn talent nooit op het podium, of hoe de Duister nogmaals pijnlijk duidelijk maakte dat de de F1-bolide waarin je zit bijna allesbepalend is voor je kansen in de koningsklasse van de autosport.

Op de sympathie van de F1-fans kon Nico Hulkenberg duidelijk wel rekenen want zij verkozen hem tot 'Driver of The Day'.

Wat de toekomst brengt voor Hulkenberg? Mogelijk een terugkeer naar de endurance racerij en de 24u van Le Mans die hij in 2015 tijdens zijn debuut won.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Valtteri Bottas

GP van Bahrein: Charles Leclerc

GP van China: Alexander Albon

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Max Verstappen

GP van Monaco: Max Verstappen

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Lando Norris

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Charles Leclerc

GP van Duitsland: Max Verstappen

GP van Hongarije: Max Verstappen

GP van België: Lando Norris

GP van Italië: Charles Leclerc

GP van Singapore: Sebastian Vettel

GP van Rusland: Sebastian Vettel

GP van Japan: Valtteri Bottas

GP van Mexico: Max Verstappen

GP van de USA: Alex Albon

GP van Brazilië: Max Verstappen

GP van Abu Dhabi: Nico Hulkenberg

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: