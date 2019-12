Impeachment: Witte Huis stuurt kat naar zitting juridische commissie

De Amerikaanse president Donald Trump noch zijn advocaten zullen aanwezig zijn tijdens de zitting woensdag van de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden. Dat melden diverse Amerikaanse media online.

De hoorzitting kadert in het impeachmentonderzoek tegen Trump. De onderzoekscommissie nodigde president Trump vorige week uit om zich via zijn advocaat te laten vertegenwoordigen.

Het Witte Huis had tot zondagavond de tijd om te laten weten of het op die uitnodiging inging. Het zou dan de eerste keer zijn dat het Trump-kamp rechtstreeks deelnam een proces dat de president zelf als een 'heksenjacht' bestempeld.

Eerlijk proces

In een brief aan commissievoorzitter en Democraat Jerry Nadler schrijft juridisch adviseur van het Witte Huis Pat Cipollone dat er 'redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat (het Witte Huis) deelneemt aan een hoorzitting terwijl de getuigen nog niet bij naam zijn genoemd en het onduidelijk blijft of de juridische commissie de president een eerlijk proces zal bieden'. 'En belangrijker, een uitnodiging voor een academische discussie met rechtenprofessoren wekt nog niet eens de schijn van een eerlijk proces (...)', vervolgt de adviseur. Hij besluit dat het Witte Huis onder de huidige omstandigheden niet van plan is om aanwezig te zijn op de zitting.

De bijeenkomst vindt woensdag plaats en buigt zich over de wettelijke basis van het onderzoek naar de president. Naar verwachting zullen op de zitting ook grondwettelijke experts aanwezig zijn.

De staf van de commissie reageerde vooralsnog niet op de weigering van het Witte Huis.

Verdere procedure

Op basis van haar onderzoek moet de juridische commissie uiteindelijk beslissen of het gedrag van president Donald Trump 'verenigbaar is met de presidentiële functie en of de grondwettelijke afzettingsprocedure gerechtvaardigd is'. Zijn er volgens de commissie redenen voor een vervolging, dan zal zij die in een formele klacht gieten.

Het Huis van Afgevaardigden stemt over die klacht.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis, liet nog niet formeel in haar kaarten kijken, of ze vindt dat de president moet worden 'impeached'. Wel riep ze haar medestanders vorige week in een brief op om de president verantwoordelijk te stellen voor zijn daden.

Wordt de aanklacht in het Huis van Afgevaardigden aangenomen, dan is de president impeached – aangeklaagd - maar nog niet verwijderd.

Het werkelijke proces voor afzetting speelt zich af in de Senaat, het hogerhuis of de eerste kamer van het Congres. Daar wordt een rechtszaak met pleidooien en advocaten gehouden. De Senaat treedt zowel als rechter en jury op.

Pas als tweederde van de senaat de president schuldig acht, wordt hij uit zijn gezag ontzet en moet hij het Witte Huis verlaten.

Eigen politiek gewin

De impeachmentprocedure tegen Trump startte in september. De Democraten vinden dat de president zijn ambt heeft misbruikt voor eigen politiek gewin. Volgens hen zette president Trump de Oekraïense president Volodimir Zelenski onder druk om een onderzoek te voeren naar voormalig vice-president Joe Biden en diens zoon Hunter. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen. De Democraten beschuldigen de president er ook van militaire hulp als drukkingsmiddel te hebben ingezet.