John Kerry wil 'oorlog' tegen klimaatverandering aangaan met 'World War Zero'

De Amerikaanse Democraat en voormalige Buitenlandminister John Kerry kondigde zondag de lancering aan van zijn coalitie ‘World War Zero’, die de strijd tegen de klimaatverandering ‘als een oorlog’ beschouwt.

De lancering van het initiatief valt samen met de start maandag van de COP25, de internationale klimaatconferentie in Madrid. De Amerikaanse honneurs zullen er worden waargenomen door de baas van het Bureau voor Oceanen en Wetenschappelijke Zaken, Marcia Bernicat, en verschillende vertegenwoordigers van de departementen Buitenlandse Zaken, Milieubescherming, Financiën, Landbouw en Internationale Ontwikkeling.

Dat de Amerikaanse president Donald Trump of één van zijn ministers zelf niet aanwezig zijn, verbaast niet. De Verenigde Staten zijn op weg om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Volgens president Trump is de opwarming van de aarde immers niet meer dan een ‘hoax’.

De Amerikaanse Democraten lieten zaterdag al weten ‘in naam van het Congres’ een eigen delegatie richting Spanje te sturen, aangevoerd door de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. Die bestempelde de klimaatcrisis als ‘de meest existentiële dreiging van deze tijd.’

'Internationale veiligheidskwestie'

Een dag later schaart Kerry zich met zijn initiatief achter die visie.

Te gast bij het televisieprogramma Meet the press op de Amerikaanse zender NBC, omschreef hij de klimaatverandering als een ‘internationale veiligheidskwestie’ die om een naventante mobilisatie vraagt, een mobilisatie zoals in oorlogstijd.

Om de 'oorlog' tegen de klimaatverandering aan te gaan, verzamelde Kerry’s een coalitie van bondgenoten rond zich. Die kreeg niet toevallig de naam ‘World War Zero’ ('Wereldoorlog Zero'). De groep bestaat uit grote namen uit verschillende sectoren, van legergeneraals tot de rocklegende Sting en acteur Leonardo Di Caprio. De coalitie reikt bovendien over de partijgrenzen heen, met Democraten zoals de voormalige presidenten Bill Clinton en Jimmy Carter, maar evengoed gematigde Republikeinen zoals acteur en voormalig gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger, weet The New York Times.

'Onwaarschijnlijk' bondgenootschap

‘De zaken worden er niet beter op, integendeel’ verklaarde Kerry de ‘onwaarschijnlijke’ samenstelling van zijn bondgenootschap. ‘Er is geen groep met zo’n divers profiel van mensen in termen van nationaliteit, leeftijd, gender, ideologie, achtergrond, levenservaring. En al die mensen hebben zich verenigd om deze zaak (de klimaatverandering) als een oorlog te behandelen', vertelde Kerry, vergezeld door Schwarzenegger, aan NBC’s gastheer Check Todd.

Hoe de coalitie zijn strijd concreet zal aanvatten? Volgens geestesvader Kerry zal World War Zero ‘de zaken doen die gedaan moeten worden’. ‘We gaan organiseren, mobiliseren. We gaan de komende maanden letterlijk met miljoenen Amerikanen spreken. Dit wordt een belangrijk topic’, klonk het vastbesloten.