AA Gent brengt Kortrijk in lastig parket

Een vroege goal en een masterclass ‘hakjes’ van AA Gent, dat niet eens op zijn sterkst aantrad, brengen Yves Vanderhaeghe en KV Kortrijk in een lastig parket (0-2). Weer was het Kortrijk dat zijn eigen ruiten ingooide, weer gaf het een strafschop weg. Wanneer is de bodem bereikt?

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. En Yves Vanderhaeghe bevindt zich in het nauw. De unieke reeks waarmee hij KV Kortrijk vorig seizoen van de twaalfde plaats naar de finale van Play-off 2 leidde, is inmiddels oud nieuws. Vandaag telt Kortrijk maar slechts twee ploegen meer onder zich en begint de spanning stilaan te stijgen.

Vanderhaeghe pakte tegen AA Gent voor het eerst dit seizoen uit met een driemansdefensie. Een verrassende keuze maar het mocht niet baten. Tegen AA Gent liep Kortrijk al zijn vijfde nederlaag in de laatste zes matchen op. Geen ploeg in eerste klasse waar de spiraal zo neerwaarts is, waar de vorm zo lamlendig is.

Slappe kost

De 0-0 op Anderlecht had nochtans wat zuurstof gegeven. Vanderhaeghe heeft dringend een overwinning nodig. Elke trainer die 1 op 18 pakt, komt namelijk in de vuurlinie te staan. Tot nu toe werd echter niet getwijfeld aan Vanderhaeghe. Waarom zou het ook? Ondanks het verdwijnen van de voorlinie Ouali-Chevalier-Avenatti was de start van de competitie nog best oké. Niemand die ook maar gelooft dat dit Kortrijk kan zakken.

Maar wat het nu al weken serveert, is echter slappe kost waarbij het zichzelf steeds weer in de voet schiet. Is het geen onverlaat die een domme strafschop veroorzaakt – Kortrijk is op dat vlak hors catégorie – dan kan je wel rekenen op een andere blunder. Tegen AA Gent was het aan Rolland, voor het eerst in de basis sinds september. Een domme pass in de voeten van Bezus, Azouni die niet durfde in te grijpen en de Oekraïner kreeg een boulevard naar de 0-1.

En AA Gent stond niet eens op zijn sterkst. Trainer Thorup benutte de breedte van zijn kern en liet niet minder dan vijf spelers rusten na het punt in Saint-Etienne. David, Yaremchuk, Mohammadi, Lustig en Owusu verdwenen, in hun plaats kwamen Bezus, Kvilitaia, Asare, Castro-Montes en Dejaegere.

Dat Gent na minder dan een kwartier al op voorsprong stond, inspireerde niet tot een sprankelend spel. Niet van Gent, niet van Kortrijk, sowieso een ploeg die moeilijk tot kansen komt. Pas vlak voor de rust moest Kaminski, met enige moeite, een afgeweken schot van De Sart pareren.

Zevende penalty tegen voor Kortrijk

De thuisploeg kwam gretiger uit de kleedkamer en zette Gent toch onder druk. Als er moet gebikkeld worden, wil Gent wel eens niet thuis geven, maar de Buffalo’s kenden geluk. Een schot van Kagelmacher werd voor de lijn weggeveegd door Depoitre. Enkele tellen later hing Kortrijk al in de touwen. En ja, weer slikte Kortrijk een strafschop, nummer zeven al dit seizoen. Na een aanval via drie (!) hakjes ging Kvilitaia over de voet van Kovacevic, eerder al verantwoordelijk voor een strafschop tegen Antwerp. Na tussenkomst van de VAR mocht Odjidja aanleggen: 0-2.

Omdat Kaminski de aansluitingstreffer van Mboyo voorkwam, kon Gent het zakelijk uitspelen. Kvilitaia liet een diepere score liggen, aan de overkant hield Kaminski de ingevallen Selemani van een droomdebuut.

KV Kortrijk krijgt woensdag in de beker Eupen op bezoek, waarna het naar KV Mechelen moet. Het wordt een belangrijke week, alweer. Overigens had ook Gent weinig reden tot vieren. In de slotfase verloor het Dejaegere met een ernstig ogende blessure aan het sleutelbeen, wat meteen een domper gooide over de zijn tweede uitzege in de competitie.