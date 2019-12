Maltese premier stapt op door moordonderzoek

Joseph Muscat heeft gisteravond aangekondigd dat hij half januari aftreedt als premier van Malta. ‘Dit is wat het land nodig heeft op dit moment’, zei hij in een televisietoespraak.

De druk op Muscat om af te treden was de laatste dagen naar een hoogtepunt gestegen, nadat onderzoekers mensen uit zijn omgeving in verband hadden gebracht met corruptie en de moord op de ­Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Galizia, in 2017. Ook zondag zijn opnieuw duizenden demonstranten op straat getrokken om zijn ontslag te eisen.

Even voor zijn toespraak had Muscat nog de ‘unanieme’ steun gekregen van zijn Labourpartij, nadat de parlementariërs van de partij vier uur hadden overlegd. De premier heeft zijn partij gevraagd het proces op te starten om tegen 12 januari een nieuwe leider aan te duiden. In de ‘dagen erop’ zou hij aftreden, zei Muscat. ‘Ondertussen zal ik mijn verantwoordelijkheden als premier en leider van de Labourpartij blijven uitoefenen. Ik verzeker de stabiliteit en het leiderschap van het land.’

Zakenman aangeklaagd

De positie van Muscat kreeg zaterdag een nieuwe knauw, nadat zakenman Yorgen Fenech door het gerecht in Valletta officieel is beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord op Galizia. Fenech werd tien dagen geleden al opgepakt, en hoewel hij alle beschuldigingen van de hand wijst, heeft de zakenman het gerecht wel om immuniteit gevraagd, in ruil voor informatie over de moord.

Daphné Galizia werd in oktober 2017 in haar auto opgeblazen. De toen 53-jarige journaliste had onder meer onderzoek gedaan naar corruptie bij de regering en zakenlui op Malta. Daarbij kwam ze op het spoor van een mysterieus bedrijf, 17 Black Limited, dat contacten onderhield met Maltese politici, onder wie Keith Schembri, de voormalige kabinetschef van Muscat, en Konrad Mizzi, de voormalige minister van Toerisme. Later kwam aan het licht dat Fenech eigenaar was van dat geheim offshorebedrijf.