Standard ontsnapt pas in extra tijd tegen Cercle

Net als vorige week in Eupen is Standard in de extra speeltijd ontsnapt aan overbodig puntenverlies. Hekkensluiter Cercle Brugge stevende af op een dik verdiend punt, maar invaller Felipe Avenatti zorgde in de slotseconden voor de zege: 1-2.

Eén eenzaam puntje had Cercle Brugge dit seizoen gepakt op verplaatsing. Met veel vertrouwen reis je dan niet naar Sclessin af. Bernd Storck liet de jonge Arne Cassaert starten, al het derde jeugdproduct dat onder de Duitse coach zijn debuut mocht vieren. Hij nam plaats in een vijfmansdefensie, die de voorhoede van de Rouches een halt moest toeroepen.

Dat lukte in het begin aardig. Maar na een half uur was de Luikse machine opgewarmd. Daarvoor had de doorgebroken Paul-José Mpoku alleen voor Guillaume Hubert al de paal getroffen.

Fraaie goal Standard

In minuut 28 opende de thuisploeg de score met een fraaie goal. Een aanval over meerdere stations. Mpoku vond met de hak Mehdi Carcela, die met een grote brug zijn tegenstander passeerde. Vervolgens ging het via Obbi Oulare en opnieuw Mpoku naar Selim Amallah. De Marokkaanse international was goed naar de eerste paal gelopen en tikte zijn vijfde competitiegoal binnen.

Standard ging steeds nadrukkelijker op zoek naar de 2-0. Oulare kreeg drie kansen binnen zo’n 100 seconden, maar kon geen enkele ervan afwerken. Vorige week tegen Eupen (1-2-zege) ging het bij de Luikenaars al over een gebrek aan efficiëntie. Standard leek nu in hetzelfde bedje ziek te zijn.

Meteen na rust liet Amallah het na een snelle tegenaanval nog maar eens liggen. Cercle-coach Storck had toen al ingegrepen en aanvaller Lyle Foster voor verdediger Cassaert gebracht. Een ingreep die voor meer evenwicht zorgde en zelfs een eerst grote kans voor de bezoekers opleverde. Zinho Vanheusden kon de bal echter van de lijn keren.

Standard mist kansen

Daarna ging Standard lustig door met het missen van kansen. Achtereenvolgens noteerden we mogelijkheden voor Samuel Bastien, Carcela en Amallah. Zo zet je natuurlijk nooit eens een monsterscore neer.

Sterker nog, je kan heel hard in de problemen komen. Arnaud Bodart kon de verraderlijke inzet van Foster nog keren, maar een kwartier voor tijd flikte de rode lantaarn het dan toch. Verdediger Johanna Omolo deed het met een knappe omhaal: 1-1.

Paal redt Rouches

Het thuispubliek begon te morren. Cercle Brugge toonde lef en voerde de druk op. Foster kon zich doorzetten en uithalen. De paal bracht redding voor Standard. De ingevallen Idriss Saadi knalde op de voeten van Bodart.

Standard oogde vermoeid en mocht zich gelukkig prijzen met een gelijkspel. En toch pakte het in extremis de volle buit. Vanheusden rukte op en via Amallah belandde de bal bij Avenatti, die het leer over Hubert in doel kon wippen. Zijn eerste in Luikse loondienst. Zuur voor het moedige Cercle.