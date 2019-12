Bart De Wever (N-VA) is bereid om zelf initiatief te nemen

N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet te spreken over de geheime vergadering van de paars-groene partijen. Hij viseert vooral Open VLD, maar sluit eigen initiatief niet uit. ‘Ik loop niet weg van de tafel. Meer nog: als men het vraagt, zal ik het initiatief niet weigeren.’

‘Het is duidelijk dat informateur Magnette zichzelf gepromoveerd heeft tot informateur. En dat de paars-groene partijen daarin mee zijn gegaan’, zegt De Wever aan VRT NWS. Hij verwijst daarmee naar de discrete vergadering tussen PS, SP.A, MR, Open VLD, Ecolo en Groen die Magnette die zondagnamiddag is uitgelekt. ‘Wij vinden dat eigenlijk ongelooflijk als dat waar zou zijn. Het is uit mijn contacten niet duidelijk of er nu een paars-groene formatie is begonnen of niet, maar het lijkt er in elk geval heel sterk op.’

Zelf heeft de N-VA-voorzitter tot nog toe geen initiatief genomen in de federale formatie. Of het overleg tussen de paars-groene partijen bedoeld is om hem uit zijn tent te lokken, weet hij niet. ‘Maar ik loop niet weg van de tafel. Ik zal zelfs meer zeggen: als men mij morgen zou vragen om initiatief te nemen, zal ik dat zeker niet weigeren. Ik sta open voor een andere formule.’

Open VLD geviseerd

De Wever richt zijn pijlen vooral op Open VLD. Binnen de Vlaamse liberalen heerst er verdeeldheid over de te verkiezen coalitie: paars-geel of paars-groen. Het lijkt erop dat de N-VA-voorzitter de liberale voorstanders van paars-geel wil overtuigen. ‘Ik kan niet geloven dat Open VLD zou meegaan in paars-groene onderhandelingen. We kunnen nauwelijks geloven dat de achterban van die partij dit zal slikken.’

‘Ik heb van Open VLD al twee weken niets vernomen en dan hoor je dat ze achter je rug gaan praten met Magnette. Ik heb al gezegd dat ik me daar bekocht voel en dat gevoel is vandaag versterkt.’

‘Volgens mij staan we terug op nul (in de formatie, red.). Dat is heel erg, maar iemand moet van nul weg demarreren. En als men dat ons zou vragen, zijn we bereid dat te doen’, besluit De Wever.