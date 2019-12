Magnette brengt paars-groen samen

De paars-groene partijen PS, SP.A, Open VLD, MR, Groen en Ecolo hebben dit weekend samen vergaderd, zonder N-VA en CD&V.

Informateur Paul Magnette (PS) belegde dit weekend in het geheim een vergadering met de paars-groene partijen (PS, SP.A, Open VLD, MR, Groen en Ecolo). N-VA en CD&V waren niet uitgenodigd, wat erop wijst dat Magnette ernstig de kansen aftast om een nieuwe fase in te treden met de paarsgroene partijen, ook al hebben die in de Kamer slechts de allerkleinste meerderheid. Zo wordt ook de druk op N-VA en CD&V opgevoerd om kleur te bekennen.

'Liberalen zijn een deel van de oplossing, niet van een nodeloze blokkering. Het is dus normaal dat in een informatieronde zaken worden uitgetest', klinkt het bij Open VLD, voor wie partijvoorzitster Gwendolyn Rutten en vicepremier Alexander De Croo aan tafel zaten. 'Het moet over inhoud gaan en samen met onze collega’s van MR zetten we de liberale visie uit. Wie niet spreekt met elkaar, kan ook niet luisteren en geen oplossingen vinden.’

De lekken wijzen erop dat er aan twee kanten powerplay wordt gespeeld. CD&V-vicepremier Koen Geens pleitte er vandaag nog uitdrukkelijk voor om N-VA-voorzitter Bart De Wever aan zet te brengen en zo paars-geel nog een kans te geven.

Kandidaat-CD&V-voorzitter Sammy Mahdi heeft zware kritiek op de ontmoeting die informateur Magnette organiseerde. ‘Respectloos. Compleet respectloos’, noemt hij de bijeenkomst op Twitter.